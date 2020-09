Lazio – Atalanta, su Sisal Matchpoint il pronostico è incerto. Più facile il test per l’Inter a Benevento, nerazzurri favoriti a 1.35

Serie A di nuovo in campo per i recuperi della prima giornata. L’Inter, dopo la rocambolesca vittoria sulla Fiorentina, affronta la prima trasferta della stagione a Benevento, contro gli uomini di Pippo Inzaghi, protagonisti anche loro di una incredibile rimonta con la Sampdoria. Le premesse farebbero pensare un match in cui tutto può succedere, ma il pronostico racconta altro: troppa la differenza tra le due formazioni, i nerazzurri sono nettamente favoriti a 1.35, si sale a 9.00 per l’impresa dei campani, il pareggio si gioca a 5.00. Nessuno scampo per il Benevento anche secondo gli scommettitori, il 97% ha scelto il segno 2 nel match. Tanti i gol subiti dalla retroguardia nerazzurra nel match con la Fiorentina, chissà che il Benevento non riesca almeno a segnare un gol, l’opzione si gioca a 1.65 e il principale indiziato a segnare è l’esperto Lapadula, a 5.00. In casa Inter, la coppia d’attacco Lukaku – Lautaro Martinez continua ad essere una garanzia, in gol rispettivamente a 1.80 e 2.00. Occhio alla doppietta, a 5.00 quella del belga, a 6.25 quella dell’argentino.

Tra le migliori nella passata stagione, Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico e si candidano a recitare un ruolo da protagoniste anche quest’anno. Entrambe hanno ripreso con una vittoria, con il Cagliari i biancocelesti e con il Torino i nerazzurri. Il pronostico del match è sul filo, i bergamaschi sono favoriti di un soffio, a 2.55, con la vittoria dei capitolini a 2.60 e il pareggio a 3.60. Più schierati gli scommettitori, il 60% ha scelto la Dea, il 20% la Lazio. I due attacchi più prolifici della scorsa stagione promettono spettacolo, con l’Over 2,50 a 1.52 e il Goal a 1.42. Immobile, capocannoniere e scarpa d’oro in carica, è già andato a segno nella prima uscita, facile si ripeta anche con l’Atalanta, a 2.00. Sarà una bella sfida con Zapata, la cui rete è a 2.75. Come già successo in altre occasioni tra le due squadre, potrebbe esserci una vittoria in rimonta: l’opzione ribaltone è a 5.75.

