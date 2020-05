L’azienda leader di contenuti Vermantia ha ottenuto 5 nomination per gli EGR B2B Awards

Vermantia, leader nelle soluzioni di contenuti omni-channel per lotterie, operatori di giochi e scommesse, ha ottenuto 5 nomination agli EGR B2B Awards. L’evento annuale premia e celebra i migliori fornitori di servizi nel settore dei giochi, riconoscendo i risultati dei fornitori di tutte le principali discipline. La società è in corsa per le categorie fornitore di streaming live, fornitore multicanale, miglior servizio clienti, fornitore di dati sportivi e fornitore di sport virtuali. Le candidature di Vermantia riflettono i piani di crescita ed espansione della società, le cui credenziali come leader nelle soluzioni si sono notevolmente affermate. La società ha ampliato il proprio hub di contenuti, dati e lo streaming a bassissima latenza, oltre 120.000 eventi di corse e sport dal vivo di alta qualità ogni anno e un catalogo unico di titoli di sport virtuali attraverso la piattaforma CONNECT. Oltre a ciò, l’anno scorso Vermantia ha continuato la sua espansione con la produzione di canali di scommesse su misura per tutti i contenuti, offrendo tecnologia per alimentare l’esperienza di scommesse di tutti i segmenti al dettaglio, online e mobile.

Spyros Stavropoulos, Direttore commerciale di Vermantia, ha commentato: “Festeggiamo per le soddisfazioni che ci siamo tolti quest’anno a seguito delle 5 candidature per gli EGR B2B Awards, divise in modo molto uniforme tra gli sforzi del nostro team e la nostra dedizione per fornire soluzioni personalizzate e innovative ai nostri partner. Per i giocatori garantiremo contenuti illimitati e un’esperienze su misura e ci impegniamo a fornire questo e altro ai nostri partner, consentendo loro di rispondere rapidamente al mercato in continua evoluzione”.

PressGiochi