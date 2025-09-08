L’Avvocato Generale della Corte UE apre alla possibilità di rimborsi per le perdite da gioco d’azzardo

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espresso sul procedimento C-440/23, riguardante il caso FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto Und Sportwetten Ltd, affermando che i consumatori hanno la possibilità di agire in giudizio per ottenere la restituzione delle perdite derivanti da giochi d’azzardo non autorizzati nello Stato in cui risiedono. Secondo la sua interpretazione, i tribunali nazionali possono verificare se le norme di un altro Paese membro siano compatibili con il diritto europeo, e tale tipo di azione non può essere considerata un abuso del diritto dell’Unione.

La vicenda trae origine dalla causa promossa da un consumatore tedesco che aveva perso somme consistenti giocando online a slot e a “lotterie secondarie” attraverso piattaforme gestite da società maltesi, titolari di licenza a Malta ma prive di autorizzazione in Germania.

Il giocatore – scrive l’avv. Giulio Coraggio, commentando la vicenda – ha ceduto la propria pretesa di rimborso a un avvocato tedesco, che ha promosso l’azione davanti al tribunale civile di Malta facendo leva sulla normativa tedesca che considera nulli i contratti di gioco privi di licenza e prevede il rimborso delle perdite. Gli operatori, dal canto loro, hanno contestato la domanda sostenendo che i servizi offerti fossero legittimi secondo il diritto maltese e tutelati dalla libertà di prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 del TFUE, oltre a denunciare come abusivo il comportamento del consumatore, che avrebbe agito soltanto dopo aver perso.

Nelle proprie conclusioni, l’Avvocato Generale Emiliou ha chiarito che i giudici maltesi possono certamente valutare la compatibilità della normativa tedesca con il diritto dell’Unione, pur dovendo disapplicarla solo in caso di manifesta incompatibilità, nel rispetto del principio di fiducia reciproca tra Stati membri. Ha inoltre evidenziato che l’azione del consumatore non può essere qualificata come un abuso, poiché essa trova fondamento nel diritto civile nazionale, mentre sono gli operatori a invocare la tutela delle libertà comunitarie. Ha infine respinto l’idea che la controversia fosse artificiosa, riconoscendo la legittimità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale aprono scenari rilevanti per l’industria del gioco. Se la Corte di Giustizia confermerà questo orientamento, i consumatori di tutta l’Unione potrebbero ottenere il rimborso delle perdite subite presso operatori privi di licenza nello Stato di residenza. Ciò metterebbe alla prova l’efficacia del cosiddetto “Bill 55” maltese, la legge che intende proteggere gli operatori con licenza a Malta da simili pretese risarcitorie, e nello stesso tempo rafforzerebbe i diritti dei giocatori che si troverebbero legittimati a chiedere la restituzione delle perdite anche in contesti transfrontalieri.

L’opinione espressa nella causa C-440/23 rappresenta dunque un punto di snodo importante tra la libertà di prestazione dei servizi, la disciplina nazionale del gioco e la tutela dei consumatori. Qualora la Corte la recepisse, – conclude il legale – si creerebbe un precedente destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra Stati membri, sugli operatori del settore e sulla stessa configurazione del mercato europeo del gioco d’azzardo.