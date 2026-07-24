L’avventura continua su Betsson: arriva Pirots 5 di ELK Studios, il nuovo capitolo della saga che punta a ridefinire il gaming online

24 Luglio 2026 - 11:13
I pappagalli pirata più famosi del web sbarcano in grande stile sulla piattaforma con la loro avventura più rivoluzionaria e un posto d’onore in homepage.
Betsson.it arricchisce il proprio catalogo di intrattenimento annunciando l’arrivo ufficiale di Pirots 5, l’attesissimo quinto capitolo dell’iconica saga firmata dal provider ELK Studios.
Forte del successo planetario dei predecessori, Pirots 5 si preannuncia come un vero e proprio game changer per il settore delle slot online, combinando meccaniche di gioco rivoluzionarie, un comparto grafico di livello cinematografico e un ritmo di gioco incalzante. Sebbene il titolo sia lanciato a livello globale, Betsson ha riservato a Pirots 5 un posto d’onore assoluto sulla propria piattaforma, garantendogli massima visibilità nell’homepage, sezioni dedicate e un’esperienza di gioco ottimizzata per tutti i propri utenti.
La saga di Pirots ha conquistato giocatori e recensori di tutto il mondo grazie al suo gameplay unico e innovativo. Il quinto capitolo alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione: meccanica iconica CollectR™: Addio alle classiche payline o cluster tradizionali. I quattro famosi pappagalli pirata si muovono dinamicamente sulla griglia per raccogliere gemme dello stesso colore, attivando reazioni a catena e simboli speciali.
Funzioni e Simboli Speciali Evoluti: Pirots 5 introduce nuovi upgrade per le gemme, simboli Wild, trasformatori di colore, bombe capaci di espandere la griglia di gioco e collezionabili in grado di sbloccare vincite straordinarie.
Bonus Game & Free Drops: Attivando la modalità Bonus, i giocatori accedono a una griglia potenziata con simboli e upgrade persistenti, aumentando esponenzialmente il potenziale di vincita e la spettacolarità di ogni sessione.
Grafica e Animazioni Next-Gen: ELK Studios conferma la propria maestria nel game design, offrendo animazioni fluide, un comparto sonoro immersivo e una narrazione avvincente che proietta i giocatori in un’avventura epica.
PressGiochi
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