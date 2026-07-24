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L’avventura continua su Betsson: arriva Pirots 5 di ELK Studios, il nuovo capitolo della saga che punta a ridefinire il gaming online

I pappagalli pirata più famosi del web sbarcano in grande stile sulla piattaforma con la loro avventura più rivoluzionaria e un posto d’onore in homepage.

24 Luglio 2026

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Betsson.it arricchisce il proprio catalogo di intrattenimento annunciando l’arrivo ufficiale di Pirots 5, l’attesissimo quinto capitolo dell’iconica saga firmata dal provider ELK Studios.

Forte del successo planetario dei predecessori, Pirots 5 si preannuncia come un vero e proprio game changer per il settore delle slot online, combinando meccaniche di gioco rivoluzionarie, un comparto grafico di livello cinematografico e un ritmo di gioco incalzante. Sebbene il titolo sia lanciato a livello globale, Betsson ha riservato a Pirots 5 un posto d’onore assoluto sulla propria piattaforma, garantendogli massima visibilità nell’homepage, sezioni dedicate e un’esperienza di gioco ottimizzata per tutti i propri utenti.

La saga di Pirots ha conquistato giocatori e recensori di tutto il mondo grazie al suo gameplay unico e innovativo. Il quinto capitolo alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione: meccanica iconica CollectR™: Addio alle classiche payline o cluster tradizionali. I quattro famosi pappagalli pirata si muovono dinamicamente sulla griglia per raccogliere gemme dello stesso colore, attivando reazioni a catena e simboli speciali.

Funzioni e Simboli Speciali Evoluti: Pirots 5 introduce nuovi upgrade per le gemme, simboli Wild, trasformatori di colore, bombe capaci di espandere la griglia di gioco e collezionabili in grado di sbloccare vincite straordinarie.

Bonus Game & Free Drops: Attivando la modalità Bonus, i giocatori accedono a una griglia potenziata con simboli e upgrade persistenti, aumentando esponenzialmente il potenziale di vincita e la spettacolarità di ogni sessione.

Grafica e Animazioni Next-Gen: ELK Studios conferma la propria maestria nel game design, offrendo animazioni fluide, un comparto sonoro immersivo e una narrazione avvincente che proietta i giocatori in un’avventura epica.

 

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