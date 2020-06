Lavoratori del gioco in piazza a Roma: “Dimenticati ma tassati!”

Si sta tenendo proprio ora a Roma la manifestazione organizzata da numerose sigle del comparto del gioco pubblico per la riapertura delle attività. I protestanti sono uniti con l'obiettivo di chiedere alle Istituzioni non solo la ripresa delle attività ma un impegno per avviare un tavolo di lavoro nel quale possano essere riviste le numerose problematiche che stanno asfissiando il settore come la tassa aggiuntiva dello 0,50% inserita nell'ultimo dec reto Rilancio. Ecco alcune immagini tratte dai gruppi facebook che hanno dato il proprio supporto all'iniziativa...

Lavoratori del gioco in piazza a Roma: “Dimenticati ma tassati!”