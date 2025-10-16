Newsletter

16 Ottobre 2025

Lavena Ponte Tresa (VA): scoperti 10 minori in un centro scommesse

La Polizia locale di Lavena Ponte Tresa (in provincia di Varese) ha effettuato dei controlli in un centro scommesse. Al momento dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di

16 Ottobre 2025

La Polizia locale di Lavena Ponte Tresa (in provincia di Varese) ha effettuato dei controlli in un centro scommesse. Al momento dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di dieci minorenni intenti a scommettere all’interno del locale.

Una volta effettuati tutti gli accertamenti di rito, la Polizia locale ha inoltrato le prove raccolte alle autorità competenti. Il giorno successivo ai controlli, i poliziotti sono tornati nuovamente nel locale e hanno constato la presenza di altri due minorenni intenti a scommettere.

Il centro scommesse coinvolto ora rischia una sanzione amministrativa di oltre 6mila euro e la revoca della licenza.

 

