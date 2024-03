L’autorità svedese del gioco multa Yggdrasil per 300mila corone svedesi

L’autorità svedese di regolamentazione del gioco d’azzardo Spelinspektionen ha emesso una sanzione di 300.000 corone svedesi e un avvertimento a Yggdrasil per aver presumibilmente fornito software di gioco a una società senza licenza che opera in Svezia. Yggdrasil ha ricevuto la licenza software il 22 marzo 2023. Ciò le ha permesso di creare, fornire e installare software di gioco utilizzato per i giochi online in Svezia. Questa licenza scade il 20 giugno 2028.

L’autorità di regolamentazione ha affermato di aver avviato le indagini il 16 gennaio 2024, quando ha iniziato a indagare sui siti Web gestiti da operatori senza licenza in Svezia. Resta inteso che Yggdrasil era un fornitore di uno di questi siti web, secondo lo schema decisionale di Spelinspektionen.

Ciò viola il capitolo 11, sezione 6 della legge svedese sul gioco d’azzardo. Questa sezione sottolinea che i licenziatari del software di gioco non devono fornire software a chiunque non possieda una licenza.

In risposta all’indagine, Yggdrasil ha affermato di aver corretto il problema il 23 gennaio 2024. Ha affermato che la violazione era avvenuta a causa di una violazione del contratto tra lei e un rivenditore. Yggdrasil ha stabilito che non “produrrà, fornirà, installerà o modificherà più software di gioco per giocatori senza la licenza necessaria”.

L’autorità di regolamentazione ha riconosciuto che Yggdrasil ha rispettato l’ordine, ma ha aggiunto che questo è ciò che ci si aspetta da tutti i licenziatari. “Yggdrasil ha prontamente intrapreso azioni correttive e rimosso i giochi e tutti gli altri tipi di risorse appartenenti a Yggdrasil dal sito in questione e ha cessato la violazione da quando è stata notificata dalla Gaming Authority”, si legge nella decisione.

“La collaborazione non può tuttavia ritenersi attiva in modo diverso da quanto normalmente ci si può aspettare da un’impresa che abbia scelto di esercitare sotto vigilanza le attività autorizzate”.

“Le circostanze attenuanti non superano la gravità del reato in modo tale da poterlo considerare lieve o scusabile. In sintesi, l’Autorità svedese per il gioco d’azzardo valuta che la violazione è grave”.

Spelinspektionen ha concluso che sarebbe stato dato un avvertimento piuttosto che revocare del tutto la licenza di Yggdrasil in Svezia. A questo va aggiunta anche la sanzione emessa.

La commissione deve essere pari ad un minimo di 5.000 corone svedesi e fissata ad un massimo del 10% del fatturato della società in relazione all’anno finanziario precedente. Dato che le vendite nette di Yggdrasil hanno raggiunto i 514.566 euro nel 2023 – l’equivalente di 5,8 milioni di corone svedesi – la commissione avrebbe potuto raggiungere i 580.000 corone svedesi.

Yggdrasil non ha risposto pubblicamente all’avvertimento e alla sanzione. Ciò avviene dopo una serie di azioni normative intraprese da Spelinspektionen. A dicembre, Casino Cosmopol è stato multato di 2 milioni di corone svedesi per una serie di violazioni in materia di antiriciclaggio (AML). L’autorità di regolamentazione ha emesso un avvertimento anche a Svenska Spel in quel momento.

Secondo l’autorità di regolamentazione, Casino Cosmopol “ha fallito nel suo lavoro con la conoscenza del cliente in diverse aree” in riferimento all’antiriciclaggio.

Spelinspektionen ha anche bandito Moonrail Limited e Perfect Storm nel novembre 2023 per aver operato senza licenza. Entrambi gli operatori avevano scoperto di indirizzare i loro siti web a clienti svedesi. Ciò includeva informazioni come la sezione termini e condizioni dei loro siti Web e materiali di marketing elencati in lingua svedese.

PressGiochi