L’Australia vieterà l’uso delle carte di credito per il gioco d’azzardo online

Il governo australiano ha confermato che l’uso delle carte di credito per il gioco d’azzardo online sarà vietato attraverso l’inserimento di alcuni emendamenti all’Interactive Gambling Act 2001 che verranno introdotti quest’anno.

La misura era stata richiesta da vari gruppi anti-gioco d’azzardo e dall’Australian Banking Association (Aba). Il ministro delle comunicazioni Michelle Rowland ha annunciato la misura dicendo: “Le persone non dovrebbero scommettere con soldi che non hanno”. Il governo intende utilizzare i numeri di identificazione bancaria (BIN) per identificare e bloccare i pagamenti con carta di credito, rendendo impossibile depositare fondi su conti scommesse utilizzando le carte.

Amanda Rishworth, ministro dei servizi sociali, ha affermato che il divieto porterà il gioco d’azzardo online in linea con il gioco d’azzardo terrestre, che già limita l’uso della carta di credito.

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) avrà maggiori poteri di esecuzione. Il Responsible Wagering Australia ha affermato che “circa il 20% dei depositi sui conti di gioco viene effettuato tramite carte di credito”, mentre Tabcorp ha dichiarato che la sua percentuale di depositi sui conti tramite carta di credito è stata del 13,7% nell’anno finanziario 2021.

Carol Bennett, amministratore delegato dell’Alliance for Gambling Reform, ha accolto con favore l’annuncio: “Questa è una misura significativa per ridurre i danni causati dal gioco d’azzardo online. Sappiamo che molte persone subiscono un alto livello di danno da gioco d’azzardo e queste persone hanno molte più probabilità di utilizzare carte di credito per ottenere anticipi in contanti. Questi sono soldi che le persone difficilmente possono permettersi di usare. Una commissione parlamentare per le politiche sociali sta conducendo un’inchiesta sul gioco d’azzardo online, che fornirà raccomandazioni per i prossimi passi del governo.