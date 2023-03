Latina, le Fiamme gialle sorprendono minori nelle sale giochi

I locali da gioco della provincia di Latina sono stati passati al setaccio dagli uomini della Guardia di Finanza. Sono 12 i locali controllati, tra Aprilia e Formia, in due

I locali da gioco della provincia di Latina sono stati passati al setaccio dagli uomini della Guardia di Finanza. Sono 12 i locali controllati, tra Aprilia e Formia, in due casi sono stati impiegati anche addetti dell’Agenzia delle Dogane; in tutto 20 militari e pattuglie che hanno identificato diverse persone nei pressi o all’interno della sale gioco.

In tutto 7 le contravvenzioni elevate, sanzionando quasi i 2/3 dei locali monitorati. Preoccupante il fenomeno del gioco minorile: in 4 degli esercizi controllati, infatti, i minori avevano accesso all’area in cui si trovano le macchinette da gioco; altre multe sono riferibili alla inosservanza degli orari di esercizio e alla presenza di più apparecchi a distanza inferiore a quanto stabilito dalla legge regionale vigente.

L’operazione portata a termine in provincia rientra in una più vasta serie di controlli di Guardia di Finanza e Agenzia Entrate a livello nazionale, in un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare.

Pressgiochi