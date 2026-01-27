Newsletter

Olanda: l’associazione VNLOK accusa Meta per le pubblicità di gioco illegale

Il settore del gioco d’azzardo sta assumendo una posizione sempre più combattiva contro Meta di Facebook, e ora anche i Paesi Bassi sono scesi in campo. A pochi giorni dalle

27 Gennaio 2026

Il settore del gioco d’azzardo sta assumendo una posizione sempre più combattiva contro Meta di Facebook, e ora anche i Paesi Bassi sono scesi in campo.

A pochi giorni dalle dure critiche di Tim Miller, responsabile della Ricerca e delle Politiche presso la UK Gambling Commission, che ha accusato il colosso della Silicon Valley di non fare abbastanza per contrastare le pubblicità legate al gioco illegale, anche l’associazione di categoria del gioco d’azzardo olandese, Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK), ha avvertito che i fornitori illegali continuano a raggiungere i giocatori nel Paese “su larga scala” attraverso le piattaforme del gigante dei social media.

Secondo i dati citati dall’associazione, la maggior parte dei contenuti pubblicitari sul gioco d’azzardo visti su Facebook dai consumatori olandesi riguarda siti di gioco illegali.

Nel periodo ottobre–dicembre, i contenuti di gioco illegale hanno rappresentato oltre il 95% del totale delle pagine Facebook e dei singoli materiali di marketing legati al gioco presenti sulla piattaforma social.

Inoltre, nel solo mese di novembre, le pubblicità di gioco illegale su Facebook hanno raggiunto complessivamente 50 milioni di impression, ha aggiunto VNLOK.

Al contrario, l’associazione ha riferito che Meta ha rimosso solo una minima parte degli annunci dalla propria piattaforma: il 3% a ottobre, il 5,2% a novembre e il 4,7% a dicembre, mentre gli operatori illegali continuano a lanciare e sostituire i loro contenuti promozionali “alla velocità della luce”.

Björn Fuchs, presidente di VNLOK, ha dichiarato: “Questi numeri sono allarmanti. L’enorme flusso di pubblicità di gioco illegale sulle piattaforme Meta mina la tutela dei giocatori, ma anche la fiducia nel mercato legale. Purtroppo, questo problema sta diventando sempre più grande. La promozione di siti di gioco illegali sui social media si sta espandendo dalla pubblicità a pagamento ai contenuti social. Meta e altre piattaforme sono inondate di video virali in cui i marchi di siti di gioco illegali sono ben visibili. Questi contenuti attirano in modo specifico minorenni e giovani adulti verso l’offerta di gioco illegale, dove il rischio di danni legati al gioco è molto elevato”.

Alla luce di ciò, VNLOK chiede ora un intervento deciso, sollecitando Meta a rafforzare il rilevamento proattivo delle pubblicità di gioco illegale e invitando l’autorità di regolamentazione olandese, la Kansspelautoriteit (KSA), ad adottare misure di enforcement più severe contro le società di marketing e le piattaforme che facilitano la pubblicità, come Meta.

L’associazione chiede inoltre regolamentazioni che non limitino l’operatività degli operatori con licenza, ma che li aiutino invece a mantenere un’offerta più competitiva rispetto a quella del mercato nero.

 

