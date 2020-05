L’Associazione Internazionale dei Regolatori del Gioco rinvia l’evento “IAGR2020 Boston” al 2021

L’Associazione Internazionale dei Regolatori del Gioco (IAGR) ha annunciato oggi il rinvio della sua conferenza annuale “Disrupt the Regulator: innescare l’innovazione nella pratica normativa”, lo IAGR2020 Boston si terrà dal 12 al 17 settembre 2021. Dopo aver preso in considerazione i consigli governativi sulla salute pubblica e gli sviluppi giurisdizionali associati al ​​COVID -19, il Consiglio di fondazione ha stabilito che la migliore decisione dell’associazione e dei suoi membri fosse quella di rinviare la conferenza al 2021.

Nell’annuncio, Paul Newson, presidente dello IAGR, ha dichiarato: “È deludente ritardare l’evento, ma sono fiducioso che la nostra attenzione all’innovazione nella politica e nelle prassi regolatorie sarà sempre più importante man mano che ritorneremo alla normalità. Penso che dobbiamo riconoscere che il brusco arresto delle attività economiche e delle interazioni sociali ha devastato molte aziende e mezzi di sostentamento, ma penso che presenti anche enormi opportunità di innovazione per superare la precedente inerzia politica e normativa. Abbiamo messo insieme una serie impressionante di oratori per condividere approfondimenti, pensieri e condividere nuove idee e nuovi modi di lavorare. Collaboreremo con ciascuno dei nostri relatori per assicurare di apprendere al meglio le lezioni che possono aiutare a far avanzare una regolamentazione del gioco efficiente ed efficace. La conferenza si terrà al Boston Marriott, ospitato dal Massachusetts Gaming Commission e in collaborazione con l’International Masters of Gaming Law offriremo conferenze back-to-back tra cui una giornata di conferenze ed eventi di networking. Abbiamo avuto una risposta straordinaria alla nostre richieste e desidero ringraziare tutte le persone per la loro pazienza”. IAGR sta esplorando una serie di opzioni per webinar ed eventi virtuali per i suoi membri e le parti interessate del settore in vista di # IAGR2021.

