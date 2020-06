L’Associazione danese per il gioco online DOGA approva il codice pubblicitario responsabile dell’EGBA

La Danish Online Gambling Association (DOGA) ha approvato ufficialmente il nuovo codice di condotta europeo dell’EGBA sulla pubblicità responsabile del gioco d’azzardo online.

DOGA è la terza associazione nazionale di gioco d’azzardo (insieme all’associazione in Belgio e nei Paesi Bassi) per approvare pubblicamente il codice pubblicitario dell’EGBA e ora promuoverà il codice per i suoi membri e incoraggerà altre società di gioco d’azzardo in Danimarca a registrarsi.

“Siamo molto soddisfatti del supporto di DOGA e del suo impegno a promuovere la pubblicità responsabile in Danimarca. Attraverso le sue misure, questo codice contribuirà a rafforzare la protezione dei consumatori in tutti i paesi europei. Come parte del nostro impegno per la pubblicità responsabile in Europa, noi mirare affinché il codice sia ampiamente adottato e a sollecitare altre associazioni e società di gioco d’azzardo online a unire le forze con noi per rendere la pubblicità più sicura ” ha dichiarato Maarten Haijer, segretario generale, EGBA.

“L’industria del gioco d’azzardo sta cambiando rapidamente. DOGA è stato creato per promuovere un ambiente danese ben regolamentato per gli operatori autorizzati. A questo proposito, è importante che agiamo in modo credibile e che i nostri membri pubblicizzino in modo responsabile. Ecco perché sosteniamo pienamente l’iniziativa paneuropea dell’EGBA per elevare gli standard per la pubblicità del gioco d’azzardo. ” è intervenuto Morten Ronde, segretario generale, DOGA.

Il codice EGBA è la prima iniziativa paneuropea per la pubblicità del gioco d’azzardo e apre la strada a standard responsabili per la pubblicità, introducendo misure essenziali di protezione del consumatore relative al contenuto pubblicitario responsabile e misure dedicate per i social media. Il codice si applica ai membri EGBA e ad altre società di giochi d’azzardo online che si iscrivono ad esso e la sua applicazione sarà monitorata da una terza parte indipendente. Una recente analisi ha rilevato che il codice integra e rafforza la normativa esistente sulla pubblicità del gioco d’azzardo nei paesi europei e, in diversi paesi, le misure del codice sono più rigorose delle norme nazionali esistenti.

PressGiochi