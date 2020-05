L’Associazione belga degli operatori di gioco approva il codice di condotta sulla pubblicità proposto dall’EGBA

L’Associazione belga degli operatori di gioco (BAGO) ha approvato oggi il codice di condotta dell’Associazione europea di giochi e scommesse (EGBA) sulla pubblicità responsabile del gioco d’azzardo online. Il codice pubblicitario responsabile dell’EGBA, pubblicato di recente, mira a rafforzare la responsabilità relativa alla pubblicità per il gioco d’azzardo online in Europa, attraverso l’introduzione di standard essenziali per i contenuti pubblicitari e misure dedicate per i social media. Il codice verrà applicato a tutte le piattaforme multimediali e si concentrerà in particolare sulla protezione dei minori. BAGO, le cui società affiliate rappresentano il 70% del mercato del gioco d’azzardo online e offline con licenza belga, promuoverà il codice e incoraggerà le sue società affiliate a registrarsi.

“EGBA accoglie con favore l’approvazione del nostro codice da parte di BAGO e il suo impegno nel promuovere la pubblicità responsabile. Incoraggiamo altre associazioni e aziende a iscriversi al codice e fare la loro parte nel promuovere una pubblicità più responsabile nel settore del gioco d’azzardo online in Europa ” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA.

