Las Vegas. I produttori di giochi generano oltre 44 miliardi di dollari

Le aziende produttrici di giochi ottengono un impatto economico di 44 miliardi di dollari, con un aumento del 14,9% rispetto al 2020

LAS VEGAS – Secondo un rapporto completo pubblicato dall’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM), i fornitori dell’industria globale del gioco hanno generato un impatto economico totale significativo e migliorato di oltre 44 miliardi di dollari USA fino al 2021.

L’impatto economico a valore aggiunto del settore dei fornitori è aumentato del 16,8% rispetto al 2020, a 24 miliardi di dollari. Inoltre, i fornitori del settore dei giochi hanno supportato circa 192.000 dipendenti, inclusi 68.000 dipendenti diretti, con un totale di 17 miliardi di dollari in salari e stipendi, con un aumento del 14,7% rispetto all’anno precedente.

Il rapporto, “Impact Analysis: Global Gaming Supplier Industry, 2021”, mostra i risultati di uno studio indipendente commissionato da AGEM e condotto dalla società di ricerca con sede in Nevada Applied Analysis.

Mentre l’impatto dell’industria globale del gioco abbraccia i mercati nazionali e internazionali, le aziende che operano in Nevada hanno generato 8,3 miliardi di dollari di produzione economica globale diretta (21,7 miliardi di dollari di produzione totale). Altre misure di impatto includono 11,9 miliardi di dollari di valore aggiunto totale, 5,9 miliardi di dollari in salari e stipendi e oltre 67.000 dipendenti per le aziende che operano in Nevada.

“La storia del fornitore di giochi è una storia di innovazione, tecnologia e portata globale. L’effetto a catena di questo settore è qualcosa di cui tutte le nostre aziende associate possono essere orgogliose “, ha affermato il direttore esecutivo di AGEM Daron Dorsey. “A livello globale, l’industria dei fornitori di giochi è una fonte chiave di innovazione tecnologica e investimenti manifatturieri avanzati. Stiamo esportando prodotti legali di valore per soddisfare l’elevata domanda dei consumatori nelle giurisdizioni di gioco regolamentate in tutto il mondo, con impatti economici e operazioni che si adattano bene agli obiettivi delle principali parti interessate in termini di espansione economica e opportunità”.

PressGiochi