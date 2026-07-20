Las Vegas, come ‘inventarsi’ la World Cup

Qualcuno si chiederà come mai Las Vegas sia rimasta fuori dal circuito della Coppa del Mondo, sebbene disponga di uno stadio bello, capiente e funzionale. L’Allegiant Stadium ha la copertura

Qualcuno si chiederà come mai Las Vegas sia rimasta fuori dal circuito della Coppa del Mondo, sebbene disponga di uno stadio bello, capiente e funzionale. L’Allegiant Stadium ha la copertura e un efficiente sistema di aria condizionata, come non tanti altri stadi americani hanno.

Il vero problema è che non è stato costruito con dimensioni adatte per soddisfare le richieste FIFA dimensioni del campo richieste dalla FIFA, e i costi per modificarlo sarebbero stati troppo alti. Ecco allora che un impianto relativamente nuovo, dal valore di 2 miliardi di dollari, ha impedito alla Sin City di entrare nella lista delle città ospitanti.

Ma Las Vegas non si è persa d’animo e ha trovato un modo per guadagnare comunque dai Mondiali. Non le partite in sé, tecnicamente. Ma tutto ciò che le persone fanno prima, durante e dopo le partite.

La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha abbracciato quest’idea con la campagna “Las Vegas non ospita le partite. Ospita la festa.” Invece di concentrarsi su ciò che la città non aveva, si è concentrata su tutto ciò che già possedeva: hotel, ristoranti, piscine, scommesse sportive, intrattenimento.

Tutte le principali strutture hanno trasmesso le partite, offrendo anche qualche forma di evento per la visione collettiva, posti riservati e offerte speciali su cibo e bevande. La differenza stava nel modo in cui ciascuna ha proposto l’esperienza cercando di offrire alle persone un motivo valido per scegliere una sede piuttosto che un’altra.

Probabilmente Circa Resort & Casino ha avuto il compito più facile in città. Lo Stadium Swim era già stato costruito per momenti come questo, quindi non c’era bisogno di reinventare nulla. Così, hanno trasformato il torneo in un weekend a Las Vegas con pacchetti hotel che includevano crediti per cibo e bevande, un lettino gratuito allo Stadium Swim ed esperienze di visione delle partite. Poi, a Las Vegas non è difficile trovare schermi giganti, con tutte le sale scommesse, le insegne della Strip, lo Sphere e il maxi schermo a LED appena installato.

Resorts World ha adottato un approccio leggermente diverso. Invece di concentrare tutto in un unico luogo, ha distribuito il torneo in diverse location, scegliendo infine lo Zouk Nightclub come sede della finale. Aprire uno dei più grandi locali notturni della Strip prima di mezzogiorno per una partita di calcio è probabilmente una delle cose più tipiche che Las Vegas abbia visto ultimamente. Il Dawg House si è occupato del pubblico da bar, il Famous Foods si è naturalmente adattato a un evento internazionale e lo Zouk ha offerto alla gente un motivo per tornare per la finale.

Una delle iniziative più interessanti legate ai Mondiali di calcio è stata quella di F1 Arcade. Non si tratta ovviamente di un casino, ma ha sfruttato il torneo come ulteriore occasione per invogliare le persone a entrare, gareggiare, pranzare, bere qualcosa e trascorrere qualche ora lì. Ogni attività che compete per accaparrarsi il budget destinato all’intrattenimento ha la possibilità di capitalizzare su un evento sportivo globale, anche se opera in un settore completamente diverso.

Un po’ come accadde per il weekend di Formula 1 dello scorso anno, dove ogni struttura ha interpretato l’evento in modo diverso. Alcune si sono concentrate sul lusso, altre sulla vita notturna o sull’ospitalità.

Ma che si tratti di Formula 1, Super Bowl, March Madness o Mondiali di calcio, la città non si preoccupa molto di stabilire se l’evento le appartiene. Piuttosto, trova il modo di diventarne parte integrante. La Coppa del Mondo è uno dei pochi eventi sportivi che offre ai responsabili marketing decine di culture, tifoserie e storie diverse su cui lavorare nel corso di un mese. L’allestimento di spazi dedicati a specifiche nazioni, come menù che si adattavano al tabellone del torneo o partnership con gruppi di tifosi locali, sono idee che invogliano gli ospiti a tornare durante lo svolgimento della competizione, facendoli sentire come a casa.

PressGiochi