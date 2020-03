Las Vegas, chiudono i casinò su disposizione del Governatore, ma il sindaco non è d’accordo

Dopo che il governatore Steve Sisolak ha ordinato all’industria dei casinò del Nevada la chiusura, il sindaco di Las Vegas ha immediatamente criticato questa manovra. Secondo Carolyn Goodman, l’attività principale di Sin City dovrebbe rimanere aperta nonostante il Coronavirus continui a diffondersi.

“La nostra economia dipende dal turismo, da ristoranti, divertimenti, giochi e sport”, ha detto Goodman. Il funzionario ha parlato al Consiglio comunale di Las Vegas e ha chiesto la riapertura del settore dei casinò. Inoltre, Goodman ha avvertito dell’impatto che la chiusura potrebbe avere dicendo: “So che entrambe le parti non possono sopravvivere alla chiusura totale dell’economia, non possiamo sopravvivere a nessuna chiusura totale dell’economia”.

Il governatore Sisolak, con una risposta immediata e precisa, dichiara: “La tua vita e la vita dei tuoi vicini e familiari saranno sempre più preziose per me del guadagno economico percepito. Non glielo chiedo più. Sto dicendo loro che devono chiudere le porte o che dovranno affrontare le conseguenze”. Il suo annuncio arriva dopo che alcuni dei più grandi locali di Las Vegas hanno volontariamente chiuso le porte delle loro proprietà. MGM e Wynn Resorts sono stati i primi ad annunciare la chiusura, seguiti da Las Vegas Sands. Il governatore Sisolak ha detto che si aspetta che i casinò rimangano chiusi almeno fino alla fine del mese, periodo che sarà probabilmente prolungato.

PressGiochi