Newsletter

13 Marzo 2026 - 17:41

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

L’AS Roma è lieta di accogliere Eurobet.live come nuovo Main Sponsor

L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand

13 Marzo 2026

Share the post "L’AS Roma è lieta di accogliere Eurobet.live come nuovo Main Sponsor"

Stampa pagina
L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club.

A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza.

L’accordo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva. Per Eurobet.live la collaborazione con la AS Roma rappresenta un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale.

“Condividiamo con Eurobet.live l’ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l’esperienza di Eurobet.live nell’infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club”, le parole del Vicepresidente, Ryan Friedkin.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la AS Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo. Questa partnership – che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel mondo dello sport – va ben oltre il perimetro di un accordo commerciale: è una promessa di sviluppo e innovazione orientata al lungo periodo, che mira a valorizzare la cultura sportiva a ogni livello e a rafforzare il legame con il territorio”, ha dichiarato Andrea Faelli, Amministratore Delegato di Eurobet Italia.

La storia della AS Roma, la passione dei tifosi e il forte legame con la città rappresentano valori con cui Eurobet.live si identifica profondamente. I due brand lavoreranno insieme per sviluppare iniziative innovative e coinvolgenti dedicate ai tifosi, mettendo al centro l’esperienza e la passione che rendono il calcio uno sport unico.

La Roma esordirà con il logo Eurobet.live sulla maglia il 15 marzo, nella gara di campionato contro il Como 1907, valida per la 29ª giornata di Serie A.

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

ENADA Rimini 2026: pagamenti digitali e iGaming al centro del confronto tra operatori ed esperti

Quigioco protagonista a ENADA 2026 nello spazio NOVOLAND: innovazione digitale e nuova concessione ADM al centro della vetrina online del Gruppo

Roma–Eurobet.live, Faelli: “Non solo una sponsorizzazione, ma un progetto per innovare il rapporto con i tifosi”

Stati Uniti, AGA: “Gli americani scommetteranno circa $3,3 mld sul March Madness”

Serie A – L’Inter riprende la marcia scudetto con l’Atalanta: su Sisal.it la capolista avanti a 1,52. Il Milan risponde a 1,95 all’Olimpico con la Lazio

Regno Unito. Cullis (Bacta): “A sei anni dal lockdown, le PMI del settore attendono ancora riforme decisive”

Regno Unito. Sondaggio Bacta: l’aumento dei costi è la principale minaccia per le imprese del gioco

ADM: Il Direttore Generale Cons. Roberto Alesse in visita Istituzionale alla Direzione Territoriale Campania

L’AS Roma è lieta di accogliere Eurobet.live come nuovo Main Sponsor

Oscar 2026: “One Battle After Another” grande protagonista pronto a conquistare 6 statuette su 13

ENADA 2026, Codere presente con le sue offerte multichannel: fisico e digitale per il futuro del gioco

Serie A, 29ª giornata: spareggio Champions in Como-Roma, la capolista ospita la Dea

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter