L’Aquila e Pescara: piano coordinato di intervento a presidio della legalità e del gettito erariale nel settore dei giochi

In attuazione del CoPReGI (Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco illegale), l’Ufficio Antifrode Abruzzo della Direzione Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia

In attuazione del CoPReGI (Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco illegale), l’Ufficio Antifrode Abruzzo della Direzione Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno effettuato una serie di controlli nel settore dei giochi, con l’obiettivo di prevenire l’evasione fiscale e di tutelare i cittadini dai rischi del gioco illegale.

Nelle province dell’Aquila e di Pescara, l’azione sinergica del dispositivo interforze ha consentito di eseguire più di 40 accessi presso gli esercizi commerciali, individuati sulla base di un’analisi dei rischi approfondita e mirata.

Diverse le violazioni accertate, penali e amministrative. Sul piano penale, sia a L’Aquila che a Pescara, sono stati scoperti esercizi che non esponevano la licenza rilasciata dal Questore.

I risultati messi a segno sul territorio abruzzese confermano l’efficacia del coordinamento operativo tra le Istituzioni a garanzia di un’offerta di gioco legale e sicura.

PressGiochi