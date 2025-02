L’Aquila: centrato il premio da 100mila euro alla “Lotteria degli scontrini”

Anche l’anno 2025 è iniziato per la regione Abruzzo all’insegna della fortuna. Un consumatore della provincia di L’Aquila ha centrato uno dei dieci maxi premi nazionali del valore di 100mila euro ciascuno posti in palio dalla “Lotteria degli scontrini”.

Nella circostanza, l’estrazione mensile ha ricompensato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari, il cui importo era di poco più di 37 euro, effettuato presso uno degli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata.

L’Abruzzo ha inoltre beneficiato, per un valore complessivo che ammonta a 125mila euro, anche di cinque premi settimanali pari a 25mila euro ciascuno.

Tutte le somme sono state reclamate dai fortunati in questi giorni presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo a Pescara, Ufficio territorialmente competente. In quella sede, i funzionari incaricati hanno provveduto ad identificare i vincitori e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente.

La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’esito delle verifiche di competenza, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

PressGiochi