L’anti-gioco che serpeggia in Europa. In UK, operatori paragonati a spacciatori e la categoria non ci sta

Dopo un anno di attesa per l’esito della Gambling Review, nel Regno Unito il dibattito si è ridotto a se “il gioco d’azzardo debba essere trattato come tabacco o alcol. Ancora una volta i proibizionisti del gioco d’azzardo hanno minimizzato l’importanza di un settore che genera tasse da molti miliardi di sterline”.

Questa la reazione di Michael Dugher, amministratore delegato del Betting and Gaming Council (BGC), dopo le esternazioni di alcuni ministri al “Gambling Reform Rally” (8 marzo), ospitato dai gruppi parlamentari Gambling Related Harm APPG e Peers for Gambling.

“Circa 22,5 milioni di adulti si divertono a scommettere e giocare ogni mese, sia che si tratti di giocare alla lotteria, di godersi una partita di bingo o di una giornata alle corse, di giocare ai giochi da casinò o di scommettere sul calcio o su altri sport”, ha osservato. “Eppure i proibizionisti anti-gioco d’azzardo, che anche questa settimana hanno chiesto misure draconiane e arbitrarie per reprimere tutti coloro che amano una scommessa, vogliono evidenziare i rischi del gioco paragonandoli a quelli del fumo. Sebbene questo sia un punto di vista minoritario in Parlamento e certamente tra il pubblico, è un approccio che rischia risposte politiche sproporzionate a ciò che il governo ha promesso sarebbe una revisione “guidata dalle prove”.

Dopo il discorso di questa settimana, Dugher ha sottolineato che i proibizionisti non comprendono le conseguenze e i danni del trattare il gioco d’azzardo come tabacco o alcol. Dalle sue osservazioni, i proibizionisti hanno una visione incomprensibile delle strutture normative e dei requisiti di applicazione necessari per trattare il gioco d’azzardo. Ha osservato: “Riesci a immaginare la protesta della classe media se i supermercati non potessero fare offerte speciali su una bottiglia di vino? Eppure ci sono alcuni che vogliono dire agli scommettitori che non possono avere offerte sulle scommesse”.

Il leader del BGC ha espresso shock quando un parlamentare alla manifestazione anti-gioco d’azzardo ha paragonato le società di scommesse regolamentate a degli “spacciatori” e che il gioco d’azzardo era come “un piccolo sacchetto di eroina”.

Commenti non molto diversi da quelli ai quali sono abituati gli operatori legali italiani.

Mentre la Gambling Review entra nella sua fase finale, Dugher ha sottolineato che i ministri hanno il dovere pubblico di rivedere e verificare le ricerche e le informazioni che ricevono, e le fonti dalle quali le ricevono, compresi gli organi governativi che diffondono disinformazione. Lavorando con i suoi membri, il BGC ha raggiunto il suo obiettivo principale di ridurre il gioco problematico, con gli ultimi dati della Gambling Commission che indicano che i tassi di dipendenza sono scesi dallo 0,6% allo 0,3% negli ultimi 18 mesi.

Concludendo la sua risposta, Dugher ha consigliato ai ministri di attenersi all’impegno originale della Gambling Review di “trovare il giusto equilibrio tra proteggere meglio i consumatori e non interferire con la libertà di scelta individuale”. Ha dichiarato: “Chris Philp ha affermato di recente a Westminster che ‘è necessario cambiare e che il cambiamento sta arrivando’. Di nuovo ha ragione. Ma la riforma del gioco d’azzardo sarà anche una prova per il governo. Si tratta spesso di questioni complesse e per ottenere una regolamentazione futura corretta, in modo che sia genuinamente equilibrata e proporzionata, richiederà un’attenta gestione e una notevole abilità politica”.

PressGiochi