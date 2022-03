L’ANJ chiede a Winamax di ritirare la sua pubblicità “Tout pour la daronne”

Nella seduta del 17 marzo, i membri dell’Autorità nazionale dei giochi francese ha deciso di ordinare all’operatore di scommesse sportive Winamax di ritirare la sua pubblicità “Tout pour la daronne” entro un mese.

Si ritiene infatti che questa pubblicità trasmetta il messaggio che le scommesse sportive possono contribuire al successo sociale, cosa vietata dal decreto del 4 novembre 2020 che disciplina il contenuto delle comunicazioni commerciali per il gioco d’azzardo, come interpretato dall’ANJ dalle sue linee guida in materia di comunicazioni adottate il 17 febbraio.

In Francia, – ricorda ANJ – il gioco d’azzardo non è considerato un servizio ordinario perché comporta rischi significativi come il sovraindebitamento, o di salute pubblica come la dipendenza e l’isolamento per il giocatore e la sua famiglia. Per questo motivo è autorizzato solo in deroga ed è soggetto a una rigorosa sorveglianza al fine di prevenire tali rischi.

La pubblicità del gioco d’azzardo ha lo scopo di consentire agli operatori di far conoscere al pubblico la propria offerta, in modo che possa essere distinta da quella (vietata) degli operatori illegali.

In data 23 febbraio 2022 l’ANJ ha pubblicato delle linee guida per chiarire la propria interpretazione delle norme che disciplinano il contenuto delle comunicazioni commerciali per il gioco d’azzardo. L’articolo D. 320-9, secondo comma, di questo codice precisa che “è vietata qualsiasi comunicazione commerciale a favore di un operatore del gioco d’azzardo quando suggerisca che il gioco d’azzardo contribuisce al successo sociale”. Nelle sue linee guida, l’ANJ specifica la sua interpretazione di tali disposizioni e ritiene che: Le comunicazioni commerciali non devono associare la pratica del gioco d’azzardo con la possibilità di cambiare stato sociale, di vivere esperienze straordinarie o di accedere a servizi solitamente considerati riservati a persone molto facoltose, ad esempio un viaggio in jet privato o una crociera in yacht di lusso

La richiesta di ritiro della pubblicità “Tout pour la Daronne” di Winamax – A seguito della pubblicazione delle linee guida, che è stata preceduta da diversi scambi con operatori di gioco d’azzardo, l’ANJ sta attualmente rivedendo alcune comunicazioni commerciali per valutarne la conformità. Da questa analisi emerge che lo spot di Winamax “Tout pour la Daronne” veicola il messaggio che le scommesse sportive possono contribuire al successo sociale, inteso come cambiamento di status sociale. Questo è il motivo per cui il collegio ANJ incarica la società Winamax di ritirare la sua comunicazione commerciale intitolata “Tout pour la Daronne” da tutti i mezzi di distribuzione, entro un mese dalla notifica della decisione. Questa è la prima volta che l’ANJ esercita questo potere per ritirare la comunicazione commerciale.

PressGiochi