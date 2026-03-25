L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli partecipa all’edizione 2026 del T2000 in tour a Catania

Anche quest’anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preso parte all’edizione 2026 del T2000 in tour, manifestazione-evento itinerante, organizzata dalla Federazione Italiana Tabaccai che ha previsto la tappa di

Anche quest’anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preso parte all’edizione 2026 del T2000 in tour, manifestazione-evento itinerante, organizzata dalla Federazione Italiana Tabaccai che ha previsto la tappa di apertura nella città di Catania, dal 21 al 22 marzo, presso SiciliaFiera.

La Direzione Territoriale Sicilia ha partecipato con un proprio stand, dove il personale specializzato di ADM, nel corso delle due giornate, ha offerto supporto e informazioni agli operatori del settore, illustrando anche le principali novità introdotte nell’ambito dei monopoli a seguito della riorganizzazione dell’Agenzia, avviata il 1° novembre 2025.

Durante il convegno svoltosi nel pomeriggio di domenica, alla presenza del Presidente FIT Mario Antonelli, il Direttore Territoriale Davide Miggiano è intervenuto sul tema della regolamentazione del settore sottolineando come “l’esistenza e il rispetto delle regole rappresentino un presidio fondamentale per la tutela degli esercenti e dei consumatori, i quali hanno da sempre individuato nella tabaccheria un punto di riferimento anche per l’erogazione di servizi correlati, come i pagamenti elettronici delle utenze”.

Il Direttore Miggiano ha inoltre evidenziato come un ulteriore rafforzamento della collaborazione con le associazioni di categoria possa, in futuro, favorire processi di semplificazione delle attività istituzionali che coinvolgono ADM e il comparto dei tabaccai. L’evento ha registrato oltre 2.000 visitatori, con una significativa affluenza presso lo stand di ADM, dove molti partecipanti hanno mostrato interesse anche per le attività svolte dal Laboratorio Chimico della Sicilia.

La partecipazione di ADM al T2000 conferma il ruolo centrale dell’Agenzia nel sostenere il tessuto imprenditoriale, garantendo al contempo il rispetto delle norme e la regolarità delle procedure nel settore dei monopoli di Stato. Un impegno che, unito all’attività di analisi chimiche, assicura un presidio costante sulla liceità dei prodotti immessi sul mercato, a tutela della salute dei consumatori.

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