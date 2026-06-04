L’Affiliate Leaders Summit diventa un evento globale autonomo e debutta a Lisbona

L’Affiliate Leaders Summit compirà un importante salto di qualità nel 2026, trasformandosi in un evento internazionale indipendente interamente dedicato all’affiliate marketing e al performance marketing.

La manifestazione si svolgerà a Lisbona dal 29 settembre al 1° ottobre, in concomitanza con l’SBC Summit, e nasce per rispondere alla crescente richiesta di spazi specializzati in un settore in rapida evoluzione, sempre più influenzato da creator digitali, intelligenza artificiale, dati proprietari e modelli di acquisizione multicanale.

Lanciato nel 2024 come area dedicata all’interno dell’SBC Summit, l’Affiliate Leaders Summit ha registrato una crescita costante. Nel 2025 l’area espositiva è aumentata del 40%, mentre il numero di affiliati registrati è cresciuto di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. Risultati che hanno portato alla creazione di un evento autonomo, con una propria area espositiva, programma congressuale, academy formativa, premi e attività di networking.

L’evento riunirà affiliati, gruppi editoriali, creator, influencer, network di affiliazione, team dedicati all’acquisizione clienti degli operatori e fornitori tecnologici del settore. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 10.000 delegati provenienti da più di 150 Paesi.

Cuore della manifestazione sarà una superficie espositiva di 15.000 metri quadrati con oltre 150 espositori e sponsor, pensata come un vero marketplace internazionale per il business. Tra i partecipanti saranno presenti specialisti SEO, esperti di paid media, streamer, tipster, publisher guidati dai creator e grandi operatori del settore.

Il programma congressuale, articolato su tre giorni, analizzerà le principali tendenze dell’affiliate marketing, le tecnologie per il marketing omnicanale, le innovazioni nell’adtech e i nuovi modelli di acquisizione utenti. Particolare attenzione sarà dedicata a temi come l’espansione geografica, la compliance nei mercati regolamentati, l’ottimizzazione tramite intelligenza artificiale, l’attribuzione delle conversioni, le strategie basate sui dati proprietari e il rapporto in evoluzione tra operatori, affiliati e creator.

Tra le novità del 2026 figura l’Affiliate Leaders Academy, un percorso formativo parallelo alla conferenza principale che offrirà tre giornate di formazione pratica su SEO, nuovi canali di acquisizione e gestione avanzata dei dati, con strumenti e metodologie immediatamente applicabili alle strategie di performance marketing.

I partecipanti avranno inoltre accesso al più ampio programma dell’SBC Summit, che comprende sei palchi tematici e gli interventi principali ospitati presso la MEO Arena di Lisbona. L’obiettivo è combinare contenuti altamente specialistici con una visione più ampia sulle evoluzioni dei settori gaming, sport, business, tecnologia e intrattenimento.

Torneranno anche gli Affiliate Leaders Awards, che premieranno le migliori campagne, tecnologie, network e programmi di acquisizione traffico che stanno contribuendo a definire il futuro del performance marketing.

Sul fronte del networking, dal 24 agosto sarà disponibile l’app dedicata Affiliate Leaders Summit SBC Connect, che consentirà ai partecipanti di organizzare incontri, gestire contatti e sviluppare partnership prima, durante e dopo l’evento. I possessori del pass avranno inoltre accesso alle principali iniziative dell’SBC Summit, tra cui il Food Festival, Festival Square e Infinity Lisbon.

Grazie alla co-locazione con l’SBC Summit, che richiama oltre 40.000 partecipanti, l’Affiliate Leaders Summit punta a coniugare la specializzazione di un evento verticale con la portata internazionale e il potenziale di business dell’ecosistema SBC. Gli affiliati potranno richiedere un pass gratuito equivalente al VIP Pass, mentre per gli altri partecipanti sarà disponibile una tariffa Early Bird di 419 euro fino al 5 giugno, destinata successivamente a salire a 599 euro.

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