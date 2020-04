L’ADM dispone la possibilità di raccolta di scommesse sugli eventi solo in modalità on-line

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha parzialmente modificato la determinazione direttoriale n.125127/RU del 23 aprile 2020. La modifica prevede l’impossibilità di riapertura della raccolta, anche presso esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, compresi quelli simulati e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines” e la possibilità di raccolta solo in modalità on-line delle scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia.

Sul sito è disponibile il testo della determinazione direttoriale n. 125127/RU del 20 aprile 2020, come consolidato dalla successiva determinazione di modifica.

PressGiochi