La voce della filiera del gioco lecito: Emmanuele Cangianelli (EGP FIPE) e Claudio Bianchella (Astro)

Milano – Al convegno “Tutti in gioco” di Regione Lombardia, Emanuele Cangianelli per FIPE-Confcommercio e Claudio Bianchella per Astro hanno portato il punto di vista degli esercenti e della filiera

Milano – Al convegno “Tutti in gioco” di Regione Lombardia, Emanuele Cangianelli per FIPE-Confcommercio e Claudio Bianchella per Astro hanno portato il punto di vista degli esercenti e della filiera del gioco pubblico, aprendo un confronto costruttivo con le istituzioni.

I due relatori hanno sottolineato come l’esplosione del gioco online stia ridimensionando l’efficacia di alcune misure pensate esclusivamente per l’offerta fisica.

«Oggi la vera distanza da misurare è spesso quella dal device personale più che dal punto vendita», hanno osservato, proponendo un aggiornamento del modello: certificazione obbligatoria degli esercizi, formazione continua e certificata del personale di sala, e investimenti in tecnologie di autoesclusione e auto-limitazione.

Entrambi pensano che solo una rete distributiva moderna e sostenibile potrà consentire gli investimenti necessari dopo la riassegnazione delle concessioni. Hanno inoltre ribadito la disponibilità degli operatori qualificati a collaborare con i servizi socio-sanitari per un presidio preventivo sul territorio. Un intervento che ha evidenziato l’esigenza di un’alleanza pragmatica tra filiera, istituzioni e servizi per coniugare legalità, salute pubblica e sostenibilità economica.

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