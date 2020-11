La Tennessee Education Lottery Corporation diventa membro del GLMS

Il Global Lottery Monitoring System (GLMS) è lieto di annunciare che la Tennessee Education Lottery Corporation (TEL) è diventata membro dell’associazione internazionale dedicata alla protezione dell’integrità delle scommesse sportive in tutto il mondo. TEL diventa il primo membro regolatore di GLMS, in base allo Statuto rivisto dell’associazione e il primo membro statunitense. Il presidente di GLMS, Ludovico Calvi, afferma: “Siamo onorati di dare il benvenuto alla Tennessee Education Lottery Corporation come nostro primo membro negli Stati Uniti, aprendo la strada a più lotterie statunitensi che si uniscono a GLMS per i loro servizi di integrità sportiva. Apprezziamo l’ammirevole sforzo compiuto da TEL per creare un quadro normativo per le scommesse sostenibile, stabilendo condizioni di mercato competitive proteggendo gli interessi dei Tennessee. TEL Corporation porta un’impronta unica negli Stati Uniti nella comunità dei membri GLMS e la sua adesione mostra un chiaro impegno a promuovere operazioni di scommesse trasparenti e socialmente responsabili, in linea con i più alti standard di integrità delle scommesse sportive. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la Tennessee Education Lottery Corporation con l’obiettivo di proteggere i nostri valori fondamentali e fungere da scudo contro la corruzione sportiva globale”.

Lo Statuto GLMS è stato rivisto nel settembre 2020 a seguito di un’Assemblea Generale scritta dei suoi membri, durante la quale hanno preso in considerazione la natura mutevole delle scommesse sportive e dell’integrità in tutto il mondo. A seguito dell’abrogazione della PASPA nel maggio 2018 e della legalizzazione delle scommesse sportive in molti Stati degli Stati Uniti, alcune lotterie statunitensi fungono da regolatori, definendo le circostanze in cui agli operatori di scommesse sportive sarà consentito di operare scommesse sportive nel loro stato. Il Tennessee è la prova della crescita del mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti, con la svolta unica del TEL che funge da regolatore, non da operatore, offrendo licenze per le scommesse sportive dalla metà del 2020. Il TEL, come organizzazione semi-governativa, ha raccolto di più di 5,6 miliardi di dollari per l’istruzione in Tennessee dal 2004.

Rebecca Paul Hargrove, presidente e CEO di TEL ha dichiarato: “La Tennessee Education Lottery è orgogliosa di diventare un membro di GLMS nel ruolo di supervisione per la concessione di licenze e la regolamentazione delle scommesse sportive online in Tennessee. L’integrità è al centro di tutto ciò che facciamo quando stabiliamo e supportiamo un programma di scommesse sportive responsabile e competitivo. La posizione di GLMS nel mercato globale sarà una risorsa fondamentale per il lavoro di TEL per proteggere il cliente, promuovere l’equità nello sport e regolamentare questo nuovo settore nel nostro stato”. La conoscenza e l’intelligence che TEL porterà all’appartenenza internazionale a GLMS andrà a beneficio delle giurisdizioni di tutto il mondo e aggiungerà un enorme valore alla salvaguardia di una cultura dell’integrità in un mercato delle scommesse sportive sempre più globale.

