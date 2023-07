La tanto attesa conclusione della ELK Studios Gold Series è finalmente arrivata!

Da quando il primo gioco è stato rilasciato nel 2019, la serie ELK Gold ha affascinato i giocatori con le sue avventure elettrizzanti e le trame epiche.

In ogni puntata, i giocatori hanno seguito l’intrepido esploratore Kane Steele mentre viaggia attraverso il tempo e lo spazio alla ricerca dei

tesori più grandi e sconosciuti al mondo.

La serie è stata celebrata per le sue trame epiche, il gameplay coinvolgente e le immagini mozzafiato. In “Valhall Gold – The Final Chapter“, i giocatori si uniranno a Kane nella sua avventura finale mentre si avvia alla scoperta del tesoro supremo – un premio così prezioso che è rimasto nascosto per millenni – L’oro del Valhalla.

Per raggiungere questo prezioso tesoro, il nostro eroe Kane è costretto a pagare il prezzo più alto: per raggiungere il Valhalla e banchettare alla tavola degli dei del nord, Kane deve sacrificare la sua vita! Il gioco presenta tutti i classici elementi di gioco che hanno reso la serie Gold così amata dai fan, incluse sequenze emozionanti di azione, meccaniche abbaglianti e ambienti bellissimi e coinvolgenti.

Valhall Gold introduce anche nuove funzionalità e

meccaniche di gioco, portando l’esperienza a un livello completamente nuovo. “Siamo entusiasti di pubblicare finalmente Valhall Gold – The Final Chapter. Volevamo creare un gioco che rendesse giustizia all’epopea di Kane avventure e fornire una degna conclusione alla serie. Questo capitolo audace e drammatico consente alla storia di giungere a una conclusione naturale, fornendo un senso di chiusura a tutti coloro che hanno seguito il viaggio di Kane nel corso degli anni” ha dichiarato Anders Bergström, Lead Concept Artist presso ELK Studios.

“Valhall Gold – The Final Chapter” uscirà il 25 settembre!

PressGiochi