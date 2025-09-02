Newsletter

La Svezia lancia una nuova campagna contro i debiti da gioco tra i giovani

02 Settembre 2025

L’Ispettorato del Gioco d’Azzardo svedese, Spelinspektionen, ha avviato una nuova fase della sua campagna per informare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo. Questa nuova parte della campagna si chiama “Con il tuo futuro in gioco” ed è rivolta soprattutto ai giovani tra i 18 e i 25 anni.

L’obiettivo è far capire quanto il gioco d’azzardo possa portare a debiti seri e problemi finanziari nel tempo.

Secondo i dati di Kronofogden, l’Agenzia del Debito svedese, più di 31.000 giovani in questa fascia d’età hanno debiti per un totale di quasi 2 miliardi di corone svedesi (circa 160 milioni di euro).

Lanciata in collaborazione con l’Agenzia per la Salute Pubblica della Svezia e l’Autorità di Esecuzione svedese, la campagna sarà diffusa a livello nazionale attraverso canali digitali e piattaforme social durante l’autunno, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico – un momento strategico per coinvolgere il pubblico di riferimento.

Camilla Rosenberg, direttrice generale di Spelinspektionen, ha sottolineato l’urgenza della campagna, dichiarando: “I giovani adulti sono un gruppo particolarmente vulnerabile. Attraverso la campagna, vogliamo raggiungerli nel momento giusto e fornire loro strumenti per prendere decisioni informate sul gioco d’azzardo.”

L’iniziativa di quest’anno di Spelinspektionen si concentra sulle conseguenze finanziarie del gioco d’azzardo tra i giovani, in particolare sul rischio di accumulare debiti. Le precedenti avevano invece l’obiettivo di riconoscere i segnali del disturbo da gioco d’azzardo, promuovere interventi precoci per chi ha problemi di gioco e aumentare la consapevolezza sugli strumenti per un gioco più sicuro, come i servizi di autoesclusione.

Nel frattempo, il mercato del gioco in Svezia è sotto controllo: Spelinspektionen ha segnalato che, per il sesto anno di fila, non è stato raggiunto l’obiettivo di far sì che almeno il 90% della spesa dei giocatori vada agli operatori autorizzati e regolamentati.

Obiettivo in vigore fin dal lancio del mercato svedese del gioco online riorganizzato nel 2019, Spelinspektionen ha osservato che la canalizzazione per il casinò online continua a rimanere bassa, tra il 75 e l’80%.

Questa carenza ha suscitato critiche riguardo alle restrizioni attuali sui prodotti e sugli incentivi per i giocatori, considerate responsabili di rendere le offerte di casinò online meno attraenti per i consumatori.

Il Riksdag (Parlamento Svedese), è ora in attesa di ulteriori raccomandazioni sulla futura governance del gioco, che dovrebbero essere presentate entro la fine del 2025.

