La star del tennis da tavolo Will Bayley presentato come Brand Ambassador di Merkur UK

La star del tennis da tavolo numero 1 al mondo delle Paralimpiadi Will Bayley è stato presentato come il primo Brand Ambassador di Merkur UK.

Will, che è apparso in numerosi programmi televisivi, in particolare la serie del 2019 di Strictly Come Dancing della BBC TV, assumerà un ruolo centrale nello sviluppo del programma Merkur Initiative che ha fornito sostegno finanziario a 44 enti di beneficenza e buone cause della comunità negli ultimi 12 mesi.

Dando il benvenuto a Will alla famiglia Merkur UK, il direttore generale, Sascha Blodau, ha dichiarato: “Prima di tutto è un vero piacere avere il numero 1 del mondo che si unisce al team vincente di Merkur UK! “Will ha una storia straordinaria essendo nato con un raro disturbo congenito che ha colpito tutti e quattro i suoi arti. Ha subito numerose operazioni al Great Ormond Street Hospital di Londra dall’età di soli tre mesi ed è tornato all’acclamato ospedale pediatrico per un trattamento chemioterapico dopo che gli è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin all’età di 7 anni.

“Avendo iniziato a giocare a tennis da tavolo mentre si stava riprendendo dal cancro, ha intrapreso un viaggio straordinario e stimolante per diventare il giocatore di tennis da tavolo paralimpico britannico di maggior successo di tutti i tempi ed è stato confermato come il numero 1 del mondo in un recente torneo in Finlandia. La sua storia affascinante include anche un periodo in cui ha frequentato la Brit School per le arti dello spettacolo e il teatro, oltre ad essere stato nominato MBE nella lista dei riconoscimenti di Capodanno 2017″.

Ha aggiunto: “Will ha superato così tante sfide e ha dimostrato la forza d’animo e le capacità che lo hanno visto avere successo in molti campi diversi. Il suo motto è “Inspire: Believe: Achieve” e non vedo l’ora di lavorare con lui su un programma di attività, non ultimo il nostro programma ispiratore della Merkur Initiative che ha già aiutato così tanti enti di beneficenza e buone cause nominati dalle nostre sedi per il loro eccezionale lavoro nel Comunità”.

“È un grande onore per Merkur UK supportare Will mentre si prepara per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Parlando a un servizio fotografico per lanciare la partnership, Will Bayley ha aggiunto: “Non vedo l’ora di lavorare con Sascha e il team di Merkur UK. Il lavoro che stanno facendo nella comunità è eccezionale e spero di poter contribuire con la mia intuizione e la mia esperienza di vita, lavorando con il team per identificare gli enti di beneficenza destinatari, vedere come stanno progredendo e fare il possibile per aiutare. Il servizio fotografico è stato molto divertente e si è svolto pochi giorni prima che vincessi il torneo in Finlandia per essere confermato come numero 1 del mondo. Non vedo l’ora di iniziare!”.

