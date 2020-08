La Spezia: multa di 400 euro ad un giocatore senza mascherina al Bingo

Nonostante fosse in un luogo chiuso dove vige l’obbligo di mascherina, un cliente del bingo di Piazza Cavour a La Spezia non ne era in possesso e non sono mancate le tensioni. Non c’è voluto molto che la situazione si scaldasse anche tra gli altri clienti. I toni si sono alzati ed è scoppiato un diverbio. L’episodio risale al pomeriggio di ieri quando dalla sala gioco è partita una segnalazione alla Polizia municipale. Una volta sul posto gli agenti hanno verificato che uno dei clienti era sprovvisto di mascherina e quindi lo hanno sanzionato per 400 euro.

PressGiochi