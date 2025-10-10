Newsletter

10 Ottobre 2025

La Spezia: minori in una sala giochi e altri gravi irregolarità, il Questore revoca la licenza

Il Questore della Spezia ha emanato un provvedimento per disporre la revoca della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse e gestione di apparecchi da intrattenimento di una sala giochi della

10 Ottobre 2025

Il Questore della Spezia ha emanato un provvedimento per disporre la revoca della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse e gestione di apparecchi da intrattenimento di una sala giochi della città ligure. Il provvedimento di revoca arriva a seguito della scoperta di diverse e gravi violazioni alla normativa vigente riscontrate nel locale.

Durante dei controlli effettuati dalle forze degli ordini negli scorsi giorni, nove minori sono stati scoperti all’interno della sala, due dei quali intenti a scommettere.

È stato accertato, inoltre, il reiterato mancato rispetto delle prescrizioni della licenza riguardanti l’accesso ai locali e la presenza di personale dipendente non munito dell’autorizzazione del Questore per svolgere l’attività.

Tali irregolarità sono punite anche con l’erogazione di una sanzione amministrativa dall’importo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

 

