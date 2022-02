La Slovenia si prepara a liberalizzare il mercato dei giochi

L’Assemblea nazionale slovena ha approvato la seconda lettura sugli emendamenti alla legge sui giochi. La votazione finale sulle modifiche proposte si terrà a marzo.

Gli emendamenti del Gaming Act mirano a liberalizzare il mercato dei giochi, eliminando la maggior parte dei limiti alla proprietà dei casinò e alle licenze dei dipendenti e consentendo cinque organizzatori di lotterie anziché i due attuali.

Le modifiche aboliscono l’obbligo per le società che desiderano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo classici e per i giochi d’azzardo speciali nei casinò di essere organizzate come società per azioni. Non sarà più nemmeno necessario che il richiedente una concessione per giochi d’azzardo speciali abbia sede in Slovenia. La presenza terrestre sarà comunque richiesta per i classici giochi d’azzardo.

Se il disegno di legge passa, stabilirà un quadro normativo che consentirà di concedere concessioni sulla base di una gara pubblica. Le modifiche proposte apriranno potenzialmente le porte al mercato del gioco d’azzardo sloveno agli operatori internazionali e garantiranno il rispetto della legislazione dell’UE.

Transparency International Slovenia ha messo in guardia su ciò che percepisce come dubbia trasparenza nelle modifiche proposte, che sono fortemente contrastate dalle parti interessate del settore del gioco e degli enti di beneficenza.

PressGiochi