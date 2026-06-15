La Slovacchia sottopone tutte le licenze di gioco d’azzardo a un controllo di conformità in vista della Coppa del Mondo 2026

Il regolatore del gioco d’azzardo della Slovacchia ha avvertito gli operatori che le opportunità commerciali legate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 non devono compromettere la tutela dei consumatori.

L’URHH, l’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo del paese, ha ordinato ai concessionari online e terrestri di garantire che tutte le campagne di marketing legate ai Mondiali rispettino i più alti standard di gioco responsabile e di tutela del consumatore.

La direttrice generale della politica sul gioco d’azzardo, Libuša Baranová, ha dichiarato che gli operatori dovrebbero sfruttare la maggiore visibilità del torneo per rafforzare i messaggi sul gioco responsabile, promuovere i sistemi di autoesclusione e valorizzare gli strumenti di tutela dei giocatori, invece di adottare strategie aggressive di acquisizione clienti.

L’avvertimento arriva mentre gli operatori di scommesse si preparano a uno degli eventi sportivi più redditizi del calendario, con il torneo calcistico che tradizionalmente genera un aumento significativo delle attività di scommessa e della spesa in marketing.

“Durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, l’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo monitorerà costantemente e valuterà i contenuti delle campagne pubblicitarie degli operatori per tutta la durata del torneo”, ha dichiarato Baranová.

L’URHH ha confermato che intensificherà il monitoraggio della pubblicità televisiva, delle campagne online, dell’attività sui social media e delle promozioni outdoor durante la competizione. L’autorità ha aggiunto che è pronta a intervenire immediatamente qualora gli operatori violino le normative sul gioco d’azzardo o le più ampie leggi a tutela dei consumatori.

La posizione più rigida riflette la continua sensibilità politica attorno al gioco d’azzardo in Slovacchia, dove la rapida crescita del gioco online resta sotto stretta osservazione.

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