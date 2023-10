La slot machine Chaos Crew 2 di Hacksaw Gaming arriva in esclusiva sulla piattaforma di StarCasinò

Grandi notizie in arrivo per i clienti di StarCasinò: la slot Chaos Crew 2 di Hacksaw Gaming sbarca oggi sulla piattaforma online di Betsson Group in esclusiva per il mercato italiano fino al 31 ottobre. Una imperdibile opportunità di divertimento per gli appassionati del mondo underground, delle ambientazioni punk e dei graffiti. Una novità che va a fortificare ulteriormente il sodalizio tra il brand e il provider internazionale, noto per le sue ambientazioni mozzafiato, le sue funzioni innovative e le sue grafiche uniche.

Al gioco, sequel del tanto amato Chaos Crew che ha entusiasmato il mondo del gaming online grazie al suo apprezzato gameplay, si aggiungono nuove e innovative funzionalità, come la massima vincita a 20,000x e una nuova elettrizzante Feature con 3 round in 1. In Chaos Crew 2 i due protagonisti, Cranky Cat e Sketchy Skull, diventano parte attiva del gioco e accompagnano gli utenti durante tutte gli spin. Infatti, sono posizionati ai lati dello schermo rendendo la user experience ancor più coinvolgente, arricchita inoltre da una nuova colonna sonora particolarmente dinamica e stimolante.

“Siamo davvero soddisfatti di essere i primi in Italia a lanciare questo nuovo titolo del provider di fama mondiale Hacksaw Gaming. Questa novità ci permette di consolidare ulteriormente la collaborazione con la software house e di regalare ai nostri utenti esperienze di gioco sempre più innovative e stimolanti. Ottenere esclusive per il mercato italiano è per noi un grande successo che da un lato conferma la validità del nostro business model e la nostra posizione di leadership nel settore casinò online e dall’altro rappresenta un’occasione per accrescere la customer satisfaction, uno dei nostri milestone. Ma le novità per questo 2023 non sono finite qui, abbiamo in serbo grandi sorprese per i nostri clienti” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Il nostro legame con StarCasinò si rafforza sempre di più dopo la partnership siglata all’inizio di quest’anno. Siamo felici che i giocatori del casinò possano giocare in esclusiva a Chaos Crew II – un gioco che mantiene il DNA dell’amato originale, introducendo allo stesso tempo alcune caratteristiche innovative” ha affermato Marcus Cordes, CEO di Hacksaw Gaming.

PressGiochi