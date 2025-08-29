La Serie A torna in campo: tutto sulla seconda giornata del campionato 2025/26

Il Milan è favorito sul Lecce con la vittoria rossonera quotata a 1.63, il Napoli cercherà la vittoria contro il Cagliari con l’1 bancato a 1.32, mentre la Roma affronterà il Pisa con il 2 quotato a 1.72 e la vittoria dell’Inter contro l’Udinese è bancata a 1.32.

Archiviati i verdetti dell’esordio, la Serie A 2025/26 non concede pause e torna subito in campo con la seconda giornata, un turno spalmato tra il 29 e il 31 Agosto che promette già snodi cruciali e sfide ad alta tensione. Per molte squadre sarà il momento delle conferme, per altre l’occasione di un immediato riscatto.

Il sipario sul weekend si alza venerdì alle 18:30. A Cremona, i padroni di casa della Cremonese, dopo la straordinaria vittoria a San Siro contro il Milan, ospitano un Sassuolo sconfitto in casa dai campioni d’Italia del Napoli nel primo turno e voglioso di un’immediata rivalsa. I bookies vedono gli uomini di Nicola favoriti con il segno 1 a 2.35 mentre la vittoria del Sassuolo è bancata con il segno 2 a 3.15. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 1.98, l’Under a 1.77; Goal a 1.78, No Goal a 1.97.

Alle 20:45, allo Stadio Via del Mare, si affrontano i padroni di casa del Lecce, forti di un ottimo pareggio in casa del Genoa nel turno precedente, e il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto in casa dalla neopromossa Cremonese, e che si trova già costretto a riscattare la prima giornata e l’8º posto ottenuto nel campionato 2024/2025. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Milan nettamente favorito con il segno 2 a 1.63, mentre il successo del Lecce è bancato con l’1 a 5.80. Il pareggio è quotato a 3.80. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.71; Goal a 2.10, No Goal a 1.69.

La serata di sabato si apre con due partite alle 18:30. Al Renato Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa ospitano il sorprendente Como di Fabregas. I lariani si presentano all’incontro forti della straordinaria vittoria ottenuta in casa contro la Lazio, in cui ha brillato la stella Nico Paz. I felsinei dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma, si presentano alla prima davanti al proprio pubblico per ottenere i primi tre punti stagionali. Le quote vedono il successo del Bologna con il segno 1 a 2.45 mentre il segno 2 è bancato a 3.10. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.62; Goal a 1.93, No Goal a 1.82.

Sempre alle 18:30, il Parma di Cuesta ospita la nuova Atalanta di Juric. Entrambe le squadre vengono da due risultati deludenti ottenuti alla prima di campionato ed entrambe cercheranno di ottenere i tre punti per iniziare al meglio la stagione. I bookies vedono gli uomini di Ivan Jurić nettamente favoriti con il segno 2 a 1.96 mentre la vittoria del Parma è bancata con il segno 1 a 3.85. Il pareggio è quotato a 3.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.82, l’Under a 1.92; Goal a 1.74, No Goal a 2.00.

Alle 20:45, il Napoli, forte della convincente vittoria ottenuta in casa del Sassuolo, ospita il Cagliari del giovane Fabio Pisacane che ha stupito tutti alla prima giornata pareggiando in casa con la Fiorentina, offrendo un bel calcio e mettendo in mostra talenti interessanti. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Napoli fortemente favorito con il segno 1 a 1.32, mentre il successo del Cagliari è bancato con il 2 a 10.00. Il pareggio è quotato a 5.20. L’Over 2,5 si gioca a 1.77, l’Under a 1.98; Goal a 2.30, No Goal a 1.57.

In contemporanea, il Pisa, dopo l’inaspettato e meritato pareggio ottenuto a Bergamo nel primo turno, ospita la Roma di Gasperini, forte dei tre punti ottenuti contro il Bologna nella prima partita in casa. Le quote vedono il successo della Roma con il segno 2 a 1.72 mentre il segno 1 è bancato a 4.95. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.93, l’Under a 1.82; Goal a 1.93, No Goal a 1.82.

Il programma della domenica si apre con due match alle 18:30 e due alle 20:45. Alle 18:30 il Genoa ospita la Juventus di Tudor. I rossoblù affrontano la seconda partita di fila davanti al proprio pubblico, e proveranno a rifarsi dopo lo scialbo 0-0 ottenuto contro il Lecce. La Juventus di Tudor, che dovrà fare a meno dello squalificato Cambiaso, dopo la convincente vittoria in casa contro il Parma proverà ad ottenere altri tre punti per lanciare un messaggio al campionato in vista dello Scudetto. I bookies vedono gli uomini di Tudor nettamente favoriti con il segno 2 a 1.88 mentre la vittoria del Genoa è bancata con il segno 1 a 4.45. Il pareggio è quotato a 3.40. L’Over 2,5 si gioca a 2.25, l’Under a 1.60; Goal a 2.10, No Goal a 1.68.

Sempre alle 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si affrontano Torino e Fiorentina. I granata, dopo la brutta prestazione offerta a San Siro contro l’Inter, devono riscattarsi davanti al proprio pubblico per provare ad ottenere i primi tre punti stagionali. I Viola affrontano il secondo impegno consecutivo in trasferta, dopo la non convincente prestazione offerta a Cagliari che ha, comunque, fruttato un punto. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Fiorentina favorita con il segno 2 a 2.40, mentre il successo del Torino è bancato con l’1 a 3.15. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.62; Goal a 1.94, No Goal a 1.80.

Alle 20:45, si accendono le luci di San Siro, con l’Inter che, dopo i 5 gol rifilati al Torino di Baroni, si prepara ad ospitare l’Udinese. I bianconeri, dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Verona, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri, cercando di puntare sulla fisicità e velocità che li contraddistingue. Le quote vedono il successo dell’Inter con il segno 1 a 1.32 mentre il segno 2 è bancato a 9.00. Il pareggio è quotato a 5.50. L’Over 2,5 si gioca a 1.59, l’Under a 2.25; Goal a 2.00, No Goal a 1.76.

Chiude la 2º giornata di Serie A la partita dell’Olimpico tra Lazio e Verona. I biancocelesti, dopo un’estate tormentata che ha visto il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina ma anche il contestuale blocco del calciomercato, si presentano per la prima davanti al proprio pubblico vogliosi di ottenere i primi tre punti stagionali. I gialloblù, dal canto loro, dopo l’ottimo pareggio ottenuto in casa dell’Udinese, proveranno a sfruttare il momento di difficoltà laziale, cercando di portare a casa i tre punti. I bookies vedono gli uomini di Sarri nettamente favoriti con il segno 1 a 1.47 mentre la vittoria del Verona è bancata con il segno 2 a 6.80. Il pareggio è quotato a 4.45. L’Over 2,5 si gioca a 1.82, l’Under a 1.92; Goal a 2.05, No Goal a 1.72.

PressGiochi