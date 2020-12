La sen. Roberta Ferrero critica il Decreto Ristori e parla della Lotteria degli Scontrini

La relatrice di minoranza sen. Ferrero ha criticato fortemente il Decreto Ristori, in particolare ha contestato il ricorso al calcolo del contributo a fondo perduto con il rapporto aprile 2020 su aprile 2019; il ricorso ai codici Ateco, che ha escluso ingiustamente tante categorie fortemente colpite dalle chiusure, le proroghe arrivate troppo tardi, oppure non arrivate.

In merito alla lotteria degli scontrini ha affermato: “Per quanto riguarda, ad esempio la lotteria degli scontrini, continuo a battere sul punto perché i commercianti sono in grave difficoltà. Noi, assieme a tutte le forze di opposizione, abbiamo presentato un emendamento, ma non solo, lo ha presentato anche qualche forza di maggioranza, a firma addirittura del capogruppo del Partito Democratico in Commissione bilancio. Il nostro emendamento ha ricevuto un voto contrario e quindi, paradossalmente, anche le forze di maggioranza hanno votato contrariamente al loro stesso emendamento. Si trattava di un emendamento che non costava niente e avrebbe sollevato i nostri commercianti già in grave crisi da un’ulteriore incombenza. Evidentemente però l’avvocato degli italiani aveva già pronta la pubblicità ministeriale per incitare gli italiani al gioco, a tentare la fortuna. Permettetemi, signori, questa mi sembra davvero una vergogna”.

