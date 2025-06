La risposta di Flutter alla “Illinois Transaction Fee”

Flutter Entertainment, il principale operatore mondiale di scommesse sportive online e iGaming, prende atto della recente decisione del parlamento dello Stato dell’Illinois di introdurre una commissione di transazione per gli operatori autorizzati su tutte le scommesse sportive piazzate all’interno dello Stato a partire dal 1° luglio 2025 (“Illinois Transaction Fee”).

In risposta a ciò, dal 1° settembre 2025, FanDuel, il marchio leader di Flutter nel mercato statunitense, annuncia l’introduzione di una nuova commissione di transazione di $ 0,50 su ogni scommessa piazzata sulla sua piattaforma in Illinois. Questa decisione riflette il significativo aumento dei costi operativi in Illinois, dovuto alla nuova Commissione di Transazione dell’Illinois.

L’introduzione di questa commissione da parte dello Stato segue un aumento sostanziale dell’aliquota fiscale sulle scommesse in Illinois nel 2024. A seguito dell’aumento del 2024, FanDuel ha compiuto notevoli sforzi per assorbire completamente il costo senza impattare sui clienti.

Se lo Stato dovesse invertire la propria decisione in qualsiasi momento in futuro, FanDuel eliminerà immediatamente la commissione di transazione di $ 0,50.

Peter Jackson, CEO di Flutter, ha commentato: “È importante riconoscere che esiste un livello ottimale per le aliquote fiscali sul gioco d’azzardo che consente agli operatori di offrire la migliore esperienza ai clienti, massimizzare la crescita del mercato e massimizzare i ricavi per gli stati nel tempo. Siamo delusi dal fatto che la Commissione sulle transazioni dell’Illinois avrà un impatto sproporzionato sui clienti ricreativi con meno scommesse, penalizzando al contempo gli operatori che hanno investito di più per far crescere il mercato online regolamentato nello stato.

Riteniamo inoltre che l’introduzione della Commissione sulle transazioni dell’Illinois probabilmente spingerà alcuni clienti dello Stato a scommettere con operatori non regolamentati. Questi operatori non contribuiscono alle entrate fiscali dello stato, non riscuoteranno la nuova commissione sulle transazioni annunciata e non offrono gli stessi livelli di tutela dei clienti offerti dagli operatori regolamentati”.

