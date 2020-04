La raccolta fondi As.Tro a quota 123mila euro: “Stupiti del risultato, campagna nella homepage di gofundme.com”

Nella prima settimana dal lancio, la raccolta fondi lanciata da Astro-Assotrattenimento2007 a supporto della ricerca del vaccino contro il coronavirus dell’Ospedale Spallanzani ha raggiunto la cifra di 123mila euro. La campagna è particolarmente seguita, informa l’associazione, al punto da essere la prima Campagna visibile su gofundme.com, il sito della raccolta che è il primo al mondo per il crowdfunding a scopi benefici.

A tal riguardo, il curatore, Antonio Vallese, ha dichiarato: «Siamo stupiti del risultato raggiunto in così poco tempo, non solo le aziende del settore dell’intrattenimento hanno risposto prontamente all’appello, ma abbiamo potuto leggere dai commenti ricevuti che una buona parte delle donazioni di persone fisiche provengono da dipendenti delle stesse aziende donatarie e che hanno a loro volta voluto manifestare il loro sostegno alla causa. Abbiamo ancora tre settimane di lavoro ed invitiamo tutti quelli che credono in questo progetto a condividere il link alla pagina delle donazioni che è https://www.gofundme.com/f/tuttiinsiemeversoilvaccino”. #tuttiinsiemeversoilvaccino ».