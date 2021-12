La proposta Astro per il riordino del gioco pubblico

La nuova disciplina non può che partire da una completa ed attenta ricognizione delle filiere di gioco, dalla definizione di ruoli e responsabilità di ciascuna tipologia di operatori e dal riconoscimento di tali figure anche attraverso, laddove occorra, specifiche autorizzazioni. Esempio tipico di tali tematiche è costituito dalla figura dei gestori di apparecchi da divertimento, ignoti per anni al sistema, e dalla figura dei fornitori di connettività nel gioco a distanza e per la raccolta di scommesse su rete fisica. Figure queste, come altre, di cui deve essere tracciato il perimetro delle attività ed il regime dei rapporti con gli altri soggetti della filiera.

E’ questa una delle proposte volte al riordino della normativa del settore dei giochi pubblici e contenuta nella proposta AS.TRO che è stata ratificata ieri nel corso dell’ultimo Direttivo Astro.

Presupposti imprescindibili per la tenuta del sistema sono la previsione di una disciplina omogenea sul territorio nazionale e la realizzazione, attraverso una capillare presenza sul territorio delle imprese legali, di un presidio efficace contro ogni forma di illegalità e per la tutela dei cittadini. L’assenza di una rete legale, presente e visibile sul territorio, costituisce infatti l’humus ideale per la proliferazione degli operatori illegali i quali, agendo al di fuori delle regole (ivi comprese quelle fiscali e di tracciamento), sono in grado di esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori onesti, favorendone così la graduale scomparsa dal territorio.

