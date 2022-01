La National Lottery per la tutela delle api

Un’organizzazione che si occupa di alcune delle più belle campagne del South Devon, oltre a creature come l’ape mineraria, ha ricevuto più di 220.000 sterline dal National Lottery Heritage Fund per il suo programma multi-partner life on the edge per aiutare a ripristinare le popolazioni fiorenti di alcuni degli insetti più rari del Regno Unito che vivono lungo la costa tra Berry Head e Wembury.

Il premio alla partnership guidata dall’AONB insieme a Buglife, National Trust e Torbay Coast and Countryside Trust consentirà di collaborare con residenti, consigli parrocchiali, scuole e proprietari terrieri per proteggere e ripristinare la preziosa fauna selvatica costiera e collegare le comunità con la natura.

