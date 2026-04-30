La MGA pubblica un avviso su diversi URL non autorizzati

La Malta Gaming Authority dichiara con la presente di non avere alcun collegamento con:

https://dragonia-de.de/

https://dragonia-casino.at/

Qualsiasi riferimento alla MGA e/o a licenze di gioco presumibilmente rilasciate dall’Autorità maltese, come indicato dai siti sopra citati, è falso e fuorviante.

La MGA desidera ricordare ai consumatori di non utilizzare servizi forniti da un’entità senza aver prima verificato che tale entità sia autorizzata dalla MGA a offrire tali servizi. Il quadro normativo sul gioco impone agli operatori autorizzati il rispetto di rigorosi requisiti legali nell’interesse dei consumatori. Le attività di entità non autorizzate non sono regolamentate e non offrono le necessarie garanzie previste dal quadro normativo, rendendo rischiose per i consumatori le transazioni con tali soggetti.

PressGiochi