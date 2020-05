La MGA pubblica i punti chiave sulle modalità di applicazione delle misure esecutive

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato i punti chiave dell’applicazione delle misure esecutive, con lo scopo di far luce su come l’Autorità esercita tali misure quando viene commessa una violazione della legge.

Le misure esecutive che l’Autorità può adottare consistono nell’emissione di un ordine, nell’indirizzare la persona autorizzata a fare o ad astenersi dal fare qualcosa; emettere un avvertimento, rimuovere l’autorizzazione, imporre una sanzione amministrativa, sospendere o annullare una licenza.

L’Autorità controlla la conformità dei propri licenziatari e alla scoperta di una possibile violazione, a seconda dei casi, effettua un controllo di conformità ai sensi della regola 6 del Regolamento. Al termine di tale revisione, a seconda delle informazioni a sua disposizione, l’Autorità può procedere direttamente con le misure esecutive o può avviare un’indagine formale ai sensi della regola 7 del Regolamento. Quando viene presa una decisione, l’autorità emette una comunicazione scritta, dando alla persona autorizzata un periodo di tempo per presentare la difesa e presentare qualsiasi altra richiesta pertinente.

Una volta che l’Autorità riceve una risposta dalla persona autorizzata, il suo contenuto viene analizzato e viene rivalutata l’esistenza della violazione, la natura e la gravità della misura di esecuzione da applicare, a seconda del feedback fornito.

Nel caso in cui venga offerto un accordo regolamentare al posto di procedimenti penali in cui la violazione costituisce un reato, alla persona autorizzata viene concesso un periodo di tempo ragionevole per valutare se accettare l’accordo o meno. Laddove la persona autorizzata non sia disponibile, l’Autorità procede a rinviare la questione alle Forze dell’ordine per avviare il giusto procedimento.

