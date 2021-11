La Malesia rivede le leggi esistenti relative al gioco d’azzardo

Ismail Mohamed Said, vice ministro degli interni della Malesia sta lavorando con il Ministero delle Finanze per aggiornare le attuali leggi sul gioco d’azzardo nel paese in linea con i

Ismail Mohamed Said, vice ministro degli interni della Malesia sta lavorando con il Ministero delle Finanze per aggiornare le attuali leggi sul gioco d’azzardo nel paese in linea con i cambiamenti introdotti nei sindacati del gioco d’azzardo e nel gioco d’azzardo online. La revisione mira anche a rafforzare le misure contro le attività di gioco illegale.

Seri Ismail Mohamed Said, vice ministro dell’Interno della Malaysia, ha dichiarato in una sessione di domande e risposte al Dewan Rakyat: “Un altro passo compiuto è condurre operazioni continue e raid per disabilitare queste attività”.

Ha anche rivelato che la Royal Malaysia Police (PDRM) sta lavorando con la Malaysian Communications and Multimedia Commission per bloccare i siti web di gioco d’azzardo. Il PDRM ha anche tagliato la fornitura di energia elettrica alle bische illegali nelle ultime settimane.

Il Malay Mail ha rivelato che gli agenti di polizia hanno preso provvedimenti contro le parti coinvolte nelle attività di gioco d’azzardo, tra cui il custode dei locali e gli organizzatori di attività di gioco senza licenza.

PressGiochi