La Lazio prova ad avvicinarsi alla vetta. Il successo con il Verona a 1.38

La Lazio ha l’occasione di scavalcare l’Inter e agguantare il secondo posto a -2 dalla Juventus capolista. I biancocelesti sono impegnati nel recupero della 17° giornata contro l’Hellas Verona, squadra in formissima reduce da tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei di campionato e capace di fermare anche il Milan a San Siro nella scorsa giornata. L’impegno non è dunque dei più semplici, ma la squadra di Inzaghi non può sprecare l’occasione e ha il pronostico di Sisal Matchpoint dalla sua parte: il successo dei capitolini si gioca a un facile 1.38 mentre si sale a 8.50 per il blitz gialloblù all’Olimpico, il pareggio vale 4.75. Gli scommettitori credono in un altro risultato utile della Lazio, 9 su 10 hanno scelto il segno 1. L’ultimo precedente tra le due formazioni è finito 2 -0 a favore dei biancocelesti, grazie alla doppietta di Immobile, il bomber della Lazio non si ferma e, dopo la doppietta alla Spal che lo ha portato a quota 25 reti in 21 partite, potrebbe ripetersi: la doppia firma sulla gara con il Verona si gioca a 4.00, ma occhio anche a Caicedo, in rete a 2.25. La squadra di Inzaghi è inarrestabile e ha una media di 3 gol a match: l’Over 2,50 nella sfida con gli scaligeri è a 1.52. Si punta anche sul metodo del primo gol, il tiro è l’opzione più probabile a 1.40 mentre il rigore che sbloccherebbe la gara viene proposto a 10.00.

PressGiochi