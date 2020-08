La IESF annuncia il suo nuovo logo

Un grande annuncio in arrivo oggi da IESF, che è orgogliosa di presentare un logo nuovo e aggiornato in sostituzione ufficiale a quello vecchio. Questa è la prima volta dalla sua fondazione nel 2008 che IESF ha apportato modifiche al proprio logo. Il nuovo logo mantiene lo spirito dell’organizzazione, pur rappresentando una prospettiva fresca e moderna per il futuro.

Il Sig. Vlad Marinescu, Presidente di IESF, ha dichiarato: “Acuto, moderno e appassionato! Siamo super entusiasti di rappresentare il nostro nuovo logo. L’effetto complessivo della riprogettazione è anche una transizione da una sensazione classica a un look energico e innovativo. Il nostro nuovo logo simboleggia la nostra dedizione e l’impegno per il miglioramento degli eSport “.

IESF è stata fondata nel 2008 da nove nazioni membri dell’Europa e dell’Asia. Da allora, IESF ha lavorato con i suoi partner per una crescita e una diffusione costanti in modo che ora ha oltre 70 paesi membri. IESF è il più grande organo unificante per gli Esports al mondo e ha un impatto significativo sull’unità e sulla governance degli Esports.

PressGiochi