La Grecia lancia una stretta sul gioco d’azzardo illegale per tutelare economia e società

Il governo Greco ha dichiarato la propria intenzione di eliminare il gioco d’azzardo illegale (sia fisico che online), considerato una minaccia economica per lo Stato e un pericolo sociale per

Il governo Greco ha dichiarato la propria intenzione di eliminare il gioco d’azzardo illegale (sia fisico che online), considerato una minaccia economica per lo Stato e un pericolo sociale per le comunità.

Il Ministero dell’Economia Nazionale e delle Finanze è stato incaricato di redigere un nuovo quadro legislativo per perseguire gli operatori di gioco d’azzardo illegale, con misure specifiche basate su tecnologie informatiche e dati per contrastare il gioco d’azzardo online illecito.

Il mandato è stato prioritario per il Ministro delle Finanze ed Economia, Kyriakos Pierrakakis, che ha dichiarato ai media che il governo mira a “fermare la perdita di 1,6 miliardi di euro all’anno, di cui 500 milioni in entrate fiscali”.

Questa promessa arriva in un momento in cui crescono le prove che il mercato nero del gioco d’azzardo in Grecia ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo una recente ricerca della Commissione Ellenica di Vigilanza e Controllo del Gioco (EEEP) e Kapa Research, nel 2024 circa 800.000 cittadini greci — circa il 9,5% della popolazione — hanno partecipato al gioco d’azzardo illegale.

Tra i giocatori, 390.000 hanno giocato online, 215.000 in luoghi fisici e 194.000 su entrambi i canali. La spesa media annua per giocatore è stata di 1.934 euro, mentre il 28% degli intervistati ha dichiarato di giocare esclusivamente su siti non autorizzati. La maggior parte dei partecipanti sono uomini tra i 25 e i 44 anni, ma la ricerca ha evidenziato anche un preoccupante aumento del gioco d’azzardo tra studenti e giovani adulti, suscitando allarme tra esperti di politiche sociali e autorità sanitarie.

Il ministro Pierrakakis ha affermato: “I numeri sono scioccanti. Non si tratta solo di una perdita di risorse pubbliche, ma di una profonda patologia sociale. Stiamo intraprendendo uno sforzo deciso per ristrutturare il settore con trasparenza, rigore e strumenti moderni.”

Il pacchetto legislativo del Ministero, previsto per la consultazione pubblica nell’autunno del 2025, introdurrà riforme strutturali di vasta portata. Tra queste:

Chiusura immediata dei locali fisici che facilitano il gioco d’azzardo illegale (soprattutto internet café e club privati),

Revoca delle licenze operative per le aziende compiacenti,

Perseguimento penale per chi ostacola i controlli o favorisce attività illecite, con possibili pene detentive.

Per contrastare la dimensione digitale della minaccia, il governo amplierà i meccanismi di filtraggio DNS per bloccare l’accesso a piattaforme di gioco non autorizzate — oltre 11.000 già inserite nella blacklist.

Verrà introdotto un nuovo sistema di sorveglianza digitale in tempo reale, alimentato da intelligenza artificiale, per identificare attività sospette. Le autorità effettueranno anche controlli sistematici incrociando dati utente, attività sulle piattaforme e flussi finanziari, in collaborazione con la Banca di Grecia.

Oltre all’applicazione delle regole, il governo intende promuovere la prevenzione e alternative legali. Verranno avviate campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini sui rischi e saranno resi disponibili strumenti di autoesclusione per le persone vulnerabili. Il Ministero prevede anche incentivi fiscali per sostenere il settore legale del gioco e favorire il passaggio dal mercato nero.

A luglio, l’EEEP, la Commissione Ellenica di Vigilanza e Controllo del Gioco, ha creato una squadra speciale insieme alla polizia, ai giudici e all’unità di intelligence finanziaria per smantellare le reti criminali del gioco d’azzardo e punire i responsabili.

La Commissione ha chiesto una maggiore collaborazione tra agenzie governative, regolatori e enti pubblici per agire insieme contro il gioco illegale.

Antonis Vartholomaios, presidente dell’EEEP, ha sottolineato che non si tratta di casi isolati, ma di un sistema criminale ben radicato e in continua evoluzione. Ha detto che serve non solo far rispettare la legge, ma anche creare regole solide e flessibili per l’era digitale, con trasparenza, costanza e coordinamento tra le diverse istituzioni. Questa deve diventare una prassi stabile, non una soluzione temporanea.

L’Unione Europea sta seguendo da vicino questa iniziativa della Grecia. La Polonia, che guiderà il Consiglio d’Europa nel 2025, ha già chiesto di lavorare a una legislazione europea comune per combattere il gioco nero e i danni economici che causa.

Anche Regno Unito, Germania e Paesi Bassi sono preoccupati per la crescita rapida del gioco online illegale, che sta diventando un problema comune in tutta Europa.

PressGiochi