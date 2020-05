La Germania invia a Bruxelles le nuove norme del Trattato interstatale sui giochi

La Germania ha inviato in Commissione europea il testo del Trattato statale per la nuova regolamentazione del sistema di gioco. Termine per lo stand still è previsto per il 19 agosto 2020.

Dopo un’attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, l’attuale situazione giuridica viene rivista, orientata agli obiettivi per il migliore raggiungimento dei quali sono previste misure differenziate per le singole forme di gioco.

L’obiettivo principale del regolamento sul gioco d’azzardo della Germania – si legge nel decreto – rimane la prevenzione di offerte di gioco non autorizzate, associate a pericoli aggiuntivi e imprevedibili per i giocatori. La procedura contro le offerte non consentite in Germania sarà pertanto rafforzata.

L’esistenza e la percezione di forme illegali di gioco su Internet, che non sono soggette ad alcuna limitazione dei contenuti o requisiti per la protezione dei giocatori, dimostrano che la canalizzazione verso forme di gioco consentite finora ha funzionato solo in misura limitata. Al fine di raggiungere meglio gli obiettivi del Trattato di Stato, è necessario estendere il contenuto dell’offerta consentita in maniera moderata. Pertanto, in futuro dovrebbe essere possibile offrire altri moduli di gioco su Internet.

Sono state prese in considerazione le raccomandazioni della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo online e per l’esclusione dei minori dal gioco d’azzardo online.



Il progetto contiene un ulteriore sviluppo del contenuto del regolamento sul gioco d’azzardo in Germania, in base al quale i precedenti obiettivi del trattato statale sul gioco rimangono invariati e, allo stesso tempo, i fornitori privati ​​dovrebbero essere in grado di offrire, a condizioni rigorose, altri giochi online precedentemente vietati in Germania per garantire ai giocatori un’alternativa legale e sicura ai giochi offerti sul mercato nero.

Per raggiungere questi obiettivi, sono previste misure differenziate, che differiscono in alcune aree dalle misure del Trattato di Stato sul gioco applicabile fino al 30 giugno 2021:

– Viene mantenuta la riserva di autorizzazione per l’evento e la mediazione di giochi d’azzardo pubblici in Germania.

– Gli stati federali tedeschi possono consentire giochi di casinò online per il loro territorio, per cui il numero di organizzatori è limitato.

– I permessi sono rilasciati in condizioni rigorose che servono a proteggere i giocatori. Tra le altre cose, esiste un obbligo di registrazione relativo al fornitore per i giochi d’azzardo su Internet e un limite di deposito per i giocatori d’azzardo su Internet che il giocatore deve stabilire, che generalmente non supera i 1.000 EUR, che si applica a tutti i fornitori.

– Non è più previsto un monopolio statale sulle scommesse sportive. Il monopolio statale sugli eventi della lotteria, nonché la regolamentazione delle scommesse ippiche, le sale da gioco fisse e i casinò saranno in gran parte mantenuti.

– Creazione di basi giuridiche migliorate, compresa una responsabilità centrale per l’azione contro il gioco d’azzardo illegale su Internet.

– Viene istituita un’autorità centrale per il gioco d’azzardo, in particolare per le parti essenziali del gioco d’azzardo su Internet.

– Per tutti i tipi di giochi, viene creato un sistema completo di blocco dei giocatori con alcune eccezioni, che esclude i giocatori bloccati dalla partecipazione ai giochi d’azzardo. Per verificare la conformità con il limite tra provider, i pagamenti effettuati dai giocatori ai provider devono essere registrati in un file ufficiale centrale entro la fine del mese di calendario corrente. Per evitare il gioco d’azzardo simultaneo con diversi provider e l’eventuale evasione di requisiti regolamentari, i giocatori dovrebbero essere in grado di giocare attivamente solo se il provider ha precedentemente attivato il giocatore in un altro file ufficiale centrale. Allo stesso tempo, un giocatore può passare attivamente a un solo fornitore.

– Il trattato statale dovrebbe essere valutato periodicamente al fine di comprendere l’efficacia del regolamento e di apportare le modifiche necessarie.

PressGiochi