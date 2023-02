La Georgia introduce nuove restrizioni sui casinò online

Irakli Garibashvili, primo ministro della Georgia, ha approvato un’altra serie di restrizioni per inasprire le leggi sul gioco d’azzardo del paese. Una delle misure sarà quella di delimitare le licenze dei casinò online in modo che possano essere detenute solo dai casinò terrestri con sede in Georgia.

Ciò renderebbe Adjara Group, Crystalbet e Iveria gli unici operatori che possono detenere licenze di casinò online. Tuttavia, in aggiunta, il governo prevede di offrire una licenza per i diritti esclusivi per gestire un casinò online per una commissione di € 1,6 milioni. L’anno scorso, il governo ha presentato piani per introdurre licenze di gioco separate per verticali specifici, in modo che gli operatori non possano più espandersi in verticali diversi senza bisogno di un permesso aggiuntivo. Le tasse di autorizzazione annuali per ciascuno dei tipi di attività (casinò online, slot e scommesse) dovevano essere fissate a € 35.580. Garibashvili ha affermato che sono necessarie nuove regole per affrontare la dipendenza dal gioco d’azzardo e anche l’uso massiccio di siti di gioco d’azzardo senza licenza dall’estero, che sarebbero circa 700. Ha implementato diverse modifiche negli ultimi due anni per inasprire le regole, tra cui un ordine esecutivo che innalza l’età minima per il gioco d’azzardo da 18 a 25 anni e una legislazione per introdurre nuove tasse: 10% sui ricavi lordi di gioco, accanto a un 2% sulle vincite dei giocatori. Il primo ministro ha anche spinto avanti le restrizioni su chi può entrare nelle sale da gioco, vietando ai dipendenti pubblici e a coloro che ricevono assistenza dal governo. Gli operatori hanno protestato contro alcuni dei cambiamenti, affermando che limitano le possibilità delle aziende di attrarre investimenti stranieri. L’aumento dell’età legale per giocare d’azzardo è stato particolarmente criticato, con gli operatori che hanno sostenuto che l’ordine esecutivo fosse illegale.

Lo scorso febbraio, PokerStars di Flutter Entertainment ha annunciato che si sarebbe ritirato dalla Georgia. Non ha detto perché, ma la mossa è arrivata mentre il governo georgiano si preparava a introdurre una nuova legislazione sul gioco d’azzardo che limitasse le attività.

PressGiochi