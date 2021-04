La Georgia Gambling Conference conferma l’evento del 15 aprile

Il 15 aprile Smile-Expo terrà a Tbilisi la Georgia Gambling Conference, dedicata alle peculiarità della gestione delle attività di gioco d’azzardo in Georgia, nonché ai problemi di questo mercato e alle prospettive del suo sviluppo.

L’evento riunirà esperti su un’unica piattaforma che faranno presentazioni e prenderanno parte a una tavola rotonda. Il programma dell’evento includerà una zona demo, una festa privata e vari formati di rete. L’evento sarà utile ai proprietari di casinò e sale di slot machine, operatori online, bookmaker, investitori, avvocati, webmaster, affiliati, inserzionisti, operatori di marketing, specialisti SEO e chiunque desideri saperne di più sul business del gioco d’azzardo e si impegna a padroneggiare il Mercato georgiano.

Argomenti discussi alla Georgia Gambling Conference

Il programma dell’evento si compone di quattro sezioni, dedicate a diversi aspetti del settore:

1. Criminalità informatica e sicurezza. Nel primo blocco, gli esperti parleranno delle principali sfide affrontate dai rappresentanti del segmento offline del mercato del gioco d’azzardo e condivideranno modi efficaci per attirare i clienti negli stabilimenti di gioco.

2. Regolamento. La seconda sezione è dedicata all’analisi degli strumenti che aiutano i rappresentanti dell’industria del gioco d’azzardo a rimanere competitivi. Comprese soluzioni per il marketing e pronta eliminazione di vari rischi.

3. Modernizzazione delle lotterie. Il terzo blocco della conferenza sarà caratterizzato da esperti che discuteranno le caratteristiche dell’automazione e dell’intelligenza artificiale nei casinò, le principali tendenze nel lavoro dei bookmaker e le sfumature chiave della regolamentazione del settore del gioco d’azzardo in Georgia.

4. Pubblicità e marketing. La sezione finale si concentrerà su pratiche di marketing innovative che guidano la crescita dei ricavi per le imprese terrestri, nonché sul marketing algoritmico e sull’autoregolamentazione.

I principali rappresentanti del mercato del gioco d’azzardo interverranno alla conferenza. Parleranno dell’attuale situazione nel settore del gioco d’azzardo in Georgia, analizzeranno casi reali, condivideranno strumenti di lavoro per avviare, sviluppare e ridimensionare un’impresa.

Gli esperti che interverranno alla conferenza includono:

-Sofia Karapetyan: Responsabile del marketing di Tourinvest che ha lavorato con il marketing presso Shangri La Casino Tbilisi, Casinos Austria International, Ambassadori Casino Tbilisi ed Eclipse Casino Batumi. L’esperto farà una presentazione “Automazione della comunicazione con i clienti a basso livello di rischio”.

-Bryan Simcock: General Manager presso Casino Shangri La Tbilisi. Un esperto esperto di gioco d’azzardo che ricopre da 35 anni posizioni dirigenziali nei casinò di tutto il mondo. Alla conferenza tratterà il tema “Il turismo del gioco d’azzardo come indicatore importante della crescita economica”.

-Maka Gorgadze: CMO al Casino Adjara.

Presentazione: “Aumentare i profitti del casinò con l’integrazione di innovazioni”.

-Ilya Machavariani: avvocato con una vasta esperienza, Senior Partner presso l’agenzia di consulenza 4H. Il relatore terrà una presentazione sul tema “Autoregolamentazione, lobbismo e legislazione”.

-Peyvand Pourshaban: Direttore di Radio Teflis, CEO di SEM SEO Group.

Come parte del suo discorso, Peyvand tratterà l’argomento “Come utilizzare l’intelligenza artificiale per il marketing in entrata?”

All’evento, gli esperti affronteranno i seguenti argomenti:

– L’intrattenimento su argomenti specifici e i cambiamenti rivoluzionari nel settore possono aiutare ad attirare i clienti?

– Casino 2030: sviluppo del giusto mix per competere nell’arena del gioco d’azzardo globale.

– Tote e fornitori di scommesse. Tendenze di andare verso le scommesse.

– Revisione dell’anno: quali modifiche normative dal 2020 possono influenzare il settore nel 2021 e in futuro?

– Aumentare i profitti del casinò integrando le innovazioni.

Nella zona demo dell’evento, società georgiane e straniere presenteranno soluzioni all’avanguardia per l’industria del gioco d’azzardo. I visitatori potranno comunicare di persona con i rappresentanti delle aziende, ottenere consigli sui loro servizi e concordare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. La Georgia Gambling Conference diventerà una piattaforma per un networking produttivo in cui ospiti e partecipanti potranno trovare contatti utili, concordare partnership o attrarre investimenti aziendali. Organizzatore della Georgia Gambling Conference L’evento sarà organizzato da Smile-Expo, una società internazionale che da 15 anni organizza eventi dedicati alle innovazioni. E non è tutto! Usa un codice promozionale: GGC21 e ottieni uno sconto del 20% sul tuo biglietto per la Georgia Gambling Conference 2021!

PressGiochi