La Gambling Commission (UK) consiglia agli operatori attenzione nei rapporti con la Russia

L’autorità di regolamentazione del gioco britannica, la Gambling Commission, ha consigliato agli operatori di adottare un “approccio basato sul rischio” nel trattare con potenziali clienti e rapporti commerciali con la Russia sulla scia delle sanzioni successive all’invasione dell’Ucraina da parte del paese.

Ha consigliato agli operatori di garantire che le loro procedure di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo dispongano di disposizioni per mitigare il rischio di trattare con clienti e giurisdizioni sanzionati. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe potenzialmente portare ad un’azione esecutiva per violazione del Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che qualsiasi operatore che venga a conoscenza di aver violato le sanzioni dovrebbe segnalarsi immediatamente all’Office of Financial Sanctions Implementation del governo britannico.

La Malta Gaming Authority (MGA) a Malta ha lanciato un messaggio simile ai suoi licenziatari, consigliando agli operatori di effettuare screening e controlli in background sui clienti. Il consiglio arriva quando molti operatori e sviluppatori reagiscono all’invasione russa dell’Ucraina con il supporto e il ritiro dei servizi.

Un’iniziativa dell’industria del gioco per l’Ucraina su GoFundMe mira a raccogliere £ 250.000 da donare all’organizzazione benefica Choose Love’s Ukraine Crisis Fundraiser. Soft2Bet ha annunciato un evento di beneficenza e SOFTSWISS ha sospeso tutte le attività di marketing per fornire supporto finanziario alle organizzazioni che stanno aiutando i cittadini ucraini.

Slava Zhuk, advisor di Turbo Games, ha invitato tutti gli operatori a bloccare i propri servizi per la Federazione Russa e la Bielorussia. Genius Sports ha già accettato l’appello e ha cessato le operazioni commerciali in Russia.

PressGiochi